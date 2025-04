Domov pro seniory na Kociánce se dočká rozšíření

Brno, 27. března 2025 - Rozvoj areálu Kociánka se připravuje již dlouhou dobu. Město bude při výstavbě i následném provozování nových pavilonů domova pro seniory opět spolupracovat se soukromým sektorem, a to formou koncese. Nyní se začaly připravovat zadávací podklady pro koncesní řízení.

„Na Kociánce půjde už o druhé zařízení pro seniory, které v Brně vznikne pomocí spolupráce s komerční sférou. První byla přestavba domova pro seniory na Nopově,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „V poslední době v areálu Kociánka probíhá velký stavební rozvoj. Loni se otevřel dětský hospic Dům pro Julii, aktuálně se projektuje domov pro osoby s těžkou formou autismu a zároveň chystáme také úpravy infrastruktury v areálu jak dopravní, tak technické. Věřím, že díky této spolupráci opět rozšíříme základnu sociálních služeb ve městě, zvláště v oblasti pomoci seniorům, kde je dlouhodobě velká poptávka.“

Mezi prvními kroky připrav před vypsáním řízení na koncesi je nachystání celého projektu a podrobné popsání zadávacích podmínek. Město Brno bude v tomto směru zastupovat právní společnost MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář. Tato část by měla být hotová do konce letošního roku a celkové náklady na přípravu dokumentace se očekávají do 5 milionů korun.

Pokud vše půjde dle očekávání, mohl by být znám výsledek výběrového řízení na koncesionáře na přelomu roku 2025/2026. Následně koncesionář převezme dokumentaci pro územní řízení, která je již hotová, a připraví další stupně projektové přípravy. Pokud by se o povolení stavby žádalo v roce 2027, mohlo by být hotovo za dva roky. Vše však záleží na domluvě s vítězem výběrového řízení.

Ke stávajícímu domovu pro seniory tak přibydou dva samostatné pavilony. „V prvním z nich bude 15 malometrážních bytů, které budou pro soběstačné seniorky a seniory. Dále bude mít 75 lůžek v lůžkové části. Druhý objekt by měl mít kapacitu 163 lůžek, a to jak standardního domova pro seniory, tak domova se zvláštním režimem, kde se odborný personál stará o lidi nejčastěji s Alzheimerovou chorobou či jinými formami demence. Budovy budou umístěny v rozsáhlé zahradě, jejíž velikost nebude zásadně umenšena, první z pavilonů bude umístěn před branami současného areálu,“ uvedl náměstek pro oblast sociální péče Robert Kerndl a doplnil: „Co se týká předpokládaných nákladů na stavbu nových pavilonů, ty podle odhadů z roku 2023 vycházejí na 1,1 miliardy korun. Bude záležet na samotném koncesionáři, jak efektivní navrhne způsob realizace tohoto projektu.“

Zdroj a foto: TIS MMB