Unikátní výzkum Manchesterské univerzity o stárnutí probíhá i v Brně

Brno, 23. února 2023 - Před dvěma lety Manchesterská univerzita zahájila výzkum zaměřený na stárnutí populace. Účastní se ho celkem sedm měst po celém světě, která se vyznačují odlišnými charakteristikami. Společně s Brnem jsou do výzkumu zahrnuta města Akita v Japonsku, španělské Bilbao, Brusel v Belgii, Manchester ve Velké Británii, Oslo a kanadský Quebec. V minulých dnech Brno navštívila jedna z tváří výzkumu – Dr. Patty Doran.

„Faktem je, že celosvětově přibývá počet seniorů a tomu také musíme přizpůsobit naši politiku a činy. Cílem je především najít dobrou praxi, díky které budou senioři fyzicky i psychicky co nejdéle aktivní. To znamená, že zůstanou co nejdéle ve svém domácím prostředí tak, jak jsou celý život zvyklí a jak jim to vyhovuje. Právě prevence vede k menšímu zatěžování zdravotního i sociálního systému a tedy i veřejných rozpočtů. Mám velkou radost, že je Brno do výzkumu zahrnuto z důvodu dlouhodobé podpory aktivního stárnutí. Rádi jsme ve městě přivítali Dr. Patty Doran, které jsme představili náš systém práce se seniory obzvláště na městské, ale také krajské a celostátní úrovni – jak z hlediska zdravotní, tak sociální i prorodinné politiky. Paní doktorka se setkala se zástupci různých typů organizací a i se samotnými brněnskými seniory. Z celé návštěvy, věřím, odjížděla plna pozitivních dojmů,“ shrnul radní pro oblast zdravého města a prorodinnou politiku Filip Chvátal.

Město dlouhodobě podporuje aktivní a zdravý styl stárnutí. Brno je součástí Pracovní skupiny pro zdravé stárnutí v Evropské síti Zdravých měst a zásluhou této spolupráce máme vypracovaný Plán aktivního stárnutí, který je zahrnut do strategie Brno 2050.

Jedním z důležitých přínosů výzkumu pro město bude téměř celosvětové srovnání různých přístupů ke stárnutí populace a možné poučení či inspirace.

Zdroj a foto: TIS MMB