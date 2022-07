Díky partnerství města a soukromého sektoru vznikne nový domov pro seniory na Nopově

Brno, 28. července 2022 - V Brně vznikne první domov pro seniory v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru. Koncesní řízení na dodavatele a provozovatele Domova pro seniory Nopova v Židenicích, vedené od roku 2020, je u svého cíle. Brněnští radní nyní vybrali koncesionáře – skupinu BeneVita, která zcela novou stavbu zhotoví a bude domov vést.

„Nový domov pro seniory Nopova v Židenicích vznikne na místě toho stávajícího, který svým technickým řešením dlouhodobě nevyhovuje moderním standardům. Záměr rekonstrukce sahá do roku 2016. Postupem času se ukázalo jako nejvhodnější řešení provést demolici současné budovy a postavit zcela nový objekt,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Ten vznikne pro Brno zcela novým způsobem, a to spoluprací veřejného a soukromého sektoru. Tento typ kooperace jsme zvolili díky příkladům dobré praxe z jiných měst. Celý postup projektu se takto zrychlí, stavět by se mělo začít v roce 2024 a první obyvatelé by se mohli do domova nastěhovat na počátku roku 2027.“

Domov pro seniory bude mít kapacitu 300 lůžek, což je o 75 více než v tom původním. Budova bude mít pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, dále bude splňovat standard NZEB II – s téměř nulovou spotřebou energie. Jeho součástí bude zelená střecha, terapeutická solitérní zahrada a pobytová terasa na každém z pater. V jednotlivých podlažích budovy bude celkem 10 oddělení – na každém patře dvě –, která budou mít svoje společné prostory, terapeutické místnosti i zázemí pro pracovníky.

Koncesionář skupina BeneVita, kterou tvoří společnosti DS BeneVita Brno, a. s., Senior-komplex, s. r. o., a Senior-komplex Praha Třebešín, s. r. o., bude stavět na pozemcích města a ty budou stále v majetku města Brna. Stejně tak bude i zcela nová a moderní budova domova pro seniory od počátku stavěna pro město a zůstane v jeho majetku. Cena stavby má předpokládanou hodnotu 651 milionů korun bez DPH. Město bude investici splácet prostřednictvím tzv. „služebného“ za dostupná lůžka po dobu 30 let. Provoz bude i nadále hrazen podle systému, který je nyní běžný v ostatních domovech pro seniory, tedy úhradami od klientů ve výši stanovené ministerskou vyhláškou, příspěvkem na péči, částečně i úhradami od zdravotních pojišťoven. Počítá se také s příspěvky ze státního rozpočtu a od Jihomoravského kraje.

Zdroj: TIS MMB, vizualizace: LIVINGSTAV