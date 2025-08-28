Kohoutovice spouští SENIOR TAXI
Brno, 11. srpna 2025 - Kohoutovičtí radní schválili koncept fungování a finance SENIOR TAXI, službu, která je určena seniorům nad 70 let a držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. Kohoutovičtí senioři zaplatí za jednosměrnou cestu po Brně 70 korun. Služba nebude omezena na konkrétní cílová místa a bude dostupná až šestkrát měsíčně.
„Od letošního srpna chceme službu zavést a do konce roku ji dotovat částkou sto tisíc, kterou jsme k tomuto účelu alokovali. Následně budeme provoz vyhodnocovat, pokud se projekt osvědčí, spustíme ho v příštím roce znovu, tentokrát celoročně,“ komentuje nově zaváděnou službu kohoutovický místostarosta Ing. Michal Velička (ODS).
Služba je určena všem kohoutovickým seniorům starším 70 let a držitelům průkazu ZTP, ZTP/P. Bude realizována na území města Brna vždy z místa trvalého pobytu uživatele, a to bez ohledu na cílovou destinaci. Ať už se bude jednat o cestu k lékaři, na nákup, na hřbitov, nebo za rodinou, zaplatí senior či seniorka vždy 70 korun za jednu jednosměrnou cestu. Takových jízd může vykonat maximálně šest v jednom kalendářním měsíci, a to vždy od šesté hodiny ranní do páté večerní.
„Soběstačnost je pro nás seniory velmi důležitá. Často stačí malá pomoc v tom smyslu, že se můžeme dopravit na místa, kam se již těžko dopravíme pěšky nebo za pomocí MHD. SENIOR TAXI je přesně ta pomoc a vstřícné gesto, které pomůže našim seniorům v dopravě na místa, která jsou pro ně nyní obtížně dostupná. Nemusí to být vždy jen nemocnice nebo lékárna. Jsem rád, že se městská část rozhodla cíl cesty neomezovat,“ říká zastupitel Pavel Bartoš.
Služba počítá i s doplňkovými službami, jako jsou vyčkání vozu nebo asistence řidiče. V případě, že pojede ve voze více oprávněných osob, bude jízda počítána jako jedna. „Myslíme tímto především na doprovod, například u manželského páru, který pojede společně na nějaké vyšetření, nebo třeba na nákup. Budeme účtovat pouze jednu cestu. Cílem je především komfort cestujících, a proto je možné využít i asistenci řidiče. Ta je ovšem za příplatek nad rámec standardní ceny,“ dodává Michal Velička (ODS).
Předpokladem je, že již zmíněných sedmdesát korun bude senior platit hotově po skončení jízdy. Služba bude dostupná na telefonické objednání a bude fungovat ve všední dny. Pro zajištění jízdy bude nutné poskytnout jméno a adresu trvalého pobytu.
„Mám radost, že se od letošního roku v Kohoutovicích spustí SENIOR TAXI – služba pro ty, pro které je cestování městskou hromadnou dopravou komplikované, ale přesto si potřebují sami dojet k lékaři, na úřad nebo třeba jen za svými blízkými. Chceme, aby se za zhruba sedmdesát korun dopravili, kam potřebují, zbytek doplatí radnice. Chceme, aby se naši senioři a držitelé průkazů ZTP mohli svobodně pohybovat po celém Brně podle svých potřeb,“ doplňuje starosta Jakub Hruška (KDU-ČSL).
Zdroj: MČ Brno-Kohoutovice
