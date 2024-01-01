Socio Info Point slaví 15 let v nových, větších prostorách na Křenové
Brno, 3. září 2025 - K patnáctému výročí fungování se poradna Socio Info Point (SIP) přestěhovala do větších a přívětivějších prostor na Křenové 6. Tento dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí a sídlit zde bude i kavárna neziskové organizace Práh jižní Morava. K dispozici nově budou i prostory pro skupinové aktivity nebo ukázky asistivních technologií a kompenzačních pomůcek. SIP poskytuje poradenství, pomoc a podporu při orientaci v sociálním systému, při hledání vhodných sociálních služeb, při vyřizování sociálních dávek nebo při jednání s úřady.
Socio Info Point je unikátní koncept místa, kde je možné nejen načerpat informace a zorientovat se ve složité životní situaci, ale také se zde klienti a klientky mohou vzdělávat či setkávat s lidmi v podobné životní situaci. „V Brně a celkově v republice stoupá počet lidí, kteří se stávají neformálními pečujícími. Dlouhodobě se starají o své rodiče či prarodiče a tento úkol s sebou nese mnoho těžkostí, které systém nevidí a nepodporuje. Proto jsem ráda, že se SIP těmto lidem věnuje a poskytuje jim odbornou oporu. Již několik let nabízí bezplatnou terapii a psychologickou podporu pro pečující a velký úspěch má i svépomocná skupina, kde se klienti a klientky mohou svěřit se svými problémy lidem, co mají podobnou zkušenost. Někdy jenom sdílení a pochopení druhých dokáže umenšit starosti a těžkosti plynoucí z dlouhodobé péče,“ nastínila primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: „Nové prostory odpovídají moderním trendům a jsou navrženy s ohledem na maximální soukromí a komfort klientů. Čekací zóna zajistí klidné a pohodlné prostředí a zároveň je v přijímacích kancelářích dostatek prostoru pro diskrétní jednání.“
Poradna doposud sídlila v budově Odboru sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19. Nyní se dočkala nového a pro občany přívětivějšího místa na ulici Křenová 6, kde se činnost poradny rozšíří o nabídku dalších služeb. Jedná se o ukázky kompenzačních pomůcek, které mohou pečující využít, a to včetně poradenství. Dále se mohou klienti dozvědět více o asistivních technologiích – tato moderní a chytrá řešení zlepšují kvalitu života seniorů či lidí se zdravotním postižením. Plánují se také tematické vzdělávací semináře a další workshopy.
Poradna vznikla v roce 2010 a nabízí bezplatnou pomoc všem občanům a občankám v nepříznivé sociální situaci. Nemusí se jednat pouze o lidi pečující v domácnosti. Klienty zde podpoří při orientaci v sociálním systému, při hledání sociálních služeb nebo dalším síťování třeba k neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby. SIP je nově i poradenským a koordinačním centrem projektu Institutu Dementia, jehož aktivity se zaměřují na podporu neformálních pečujících, kteří se starají o své blízké trpící Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Díky uzavřenému memorandu se Brno zapojí do sítě měst tzv. „dementia friendly community“, které budou mít příležitost ověřit inovativní koncept v praxi. Projekt zahrnuje vytvoření takzvaného centra paměti v rámci poradny SIP, nastavení spolupráce klíčových aktérů, nabídku kurzů tréninků paměti a možnost testování paměti pro včasný záchyt a prevenci.
„Budova, v níž Socio Info Point nově sídlí, prošla rozsáhlou rekonstrukcí, která trvala 27 měsíců. Celkové náklady na rekonstrukci i vybavení si vyžádaly necelých 36 milionů korun včetně DPH a kompletně zrekonstruována byla první tři patra objektu. V rámci projektu byla využita zajímavá členitost interiéru, který si Brňané a Brňanky mohou pamatovat i z bývalé prodejny Kovomatu, která se v původním objektu dlouhá léta nacházela. Kromě poradny SIP a ukázkového centra asistivních technologií zde nově bude sídlit také centrála sytému tísňového volání provozovaná příspěvkovou organizací města Brna, Centrem sociálních služeb. Ve spolupráci s neziskovou organizací Práh jižní Morava bude v budově umístěna i kavárna CAFÉ na PRAHu. Poradna je bezbariérová s možností parkování. Otevřena je ve všední dny a výhodou je možnost přijít bez objednání. Poloha v centru města znamená vysokou dostupnost pro všechny zájemce,“ doplnil náměstek primátorky města Brno pro oblast sociální péče Robert Kerndl.
Zdroj a foto: TIS MMB
