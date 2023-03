Kohoutovice a Žebětín usilují o propojení nočními linkami N90

Brno, 27. března 2023 – Večerní cesta z Kohoutovic do Žebětína a naopak, bude možná v budoucnu snadnější a rychlejší. Nyní pro cestující znamená dlouhou cestu s přestupem, přestože jsou zastávky Kohoutovice, hájenka a Křivánkovo náměstí na běžné, denní autobusové trase č. 52. Oba starostové se v dopise směřovaném dopravnímu podniku shodli, že je to téma, které by rádi pro své obyvatele vyřešili.

Obě městské části společně sepsaly žádost směřující na Dopravní podnik města Brna. Starostové Jakub Hruška (KDU-ČSL) a Vít Beran chtějí s DPMB jednat o propojení noční linkou N90 mezi MČ Brno-Kohoutovice a MČ Brno-Žebětín tak, aby došlo k dopravní obslužnosti nočních spojů v ulici Kohoutovická.

„Náš požadavek se týká prodloužení vybraných spojů linky N90 do níže uvedených zastávek, aby lidé z našich sousedících částí nemuseli v nočních hodinách přestupovat buď u Anthroposu, nebo dokonce až na Hlavním nádraží,“ uvedl situaci kohoutovický starosta Jakub Hruška.

Žebětínský starosta Vít Beran o propojení jednal s dopravním podnikem již v minulosti, tehdy nebylo dopravní napojení možné, s ohledem na parametry jízdních řádů. To by se ale dle kohoutovického silničního a správního úřadu mohlo změnit a mělo by do budoucna dojít k souladu s novým jízdním řádem, proto se toto téma opět otevřelo.

„Chtěl jsem toto téma prodiskutovat i s lidmi, kteří na ulici Kohoutovická bydlí, aby je spoje nerušily. Ukázalo se, že nejen v Kohoutovicích, ale i v Žebětíně by lidé tuto změnu uvítali,“ dodal žebětínský starosta Vít Beran.