Díky novým validátorům se zrychlí odbavení cestujících na Brněnsku

Brno, 29. února 2024 - Ve středu 28. února Rada Jihomoravského kraje projednala úpravy Tarifu IDS JMK. Ceny jízdného se nemění. Zásadní změnou je však doplnění pravidel, která umožní zjednodušit odbavení cestujících na příměstských linkách, zkrátit jízdní dobu a zvýšit pohodlí při cestování.

Jezdi jednoduše v okolí Brna

KORDIS JMK v současné době připravuje instalaci validátorů do autobusů pro novou linku. Nové chytré validátory s většími displeji umožní nejen prodej plného sortimentu jednorázových a jednodenních jízdních dokladů, ale umožní i zavedení systému „Jezdi jednoduše“.

Ten je založen na tom, že při nástupu cestující nemusí vybírat, pro kolik zón či jaký úsek jízdenku potřebuje. Jen přiloží bankovní kartu. Systém mu automaticky koupí jízdenku do poslední zastávky. Pokud ukončí cestu dříve a už nepřestupuje, opět přiloží kartu a jízdenka je do příslušné zastávky zkrácena. Při přestupu na linku brněnské městské dopravy opět přiloží kartu. Při cestě do centra (zóny 100) nemusí (ale může) při výstupu kartu přiložit, pokud pojede jen do zóny 101, pak musí kartu přiložit.

Zjednodušeně řečeno: při každém nástupu do linky umožňující nástup všemi dveřmi přiložím kartu. Při ukončení cesty mimo zónu 100 při výstupu opět přiložím kartu.

Systém provozovaný KORDIS sám spočítá všechny cesty v režimu Jezdi jednoduše ať už mimo Brno, nebo městskou dopravou po Brně a za celý den vyúčtuje odpovídající jízdenky. Cestující má garanci, že při cestování jen po Brně nezaplatí za celý den více než cenu jednodenní jízdenky pro Brno, při cestování mimo Brno pak nezaplatí více než cenu jednodenní jízdenky na všechny zóny.

Nový model hrazení jízdného tak bude obdobný jako dosavadní systém placení za jednorázové jízdenky v Brně. Nástup všemi dveřmi ve vybraných linkách bude mimo Brno garantován během dne mezi 5. a 20. hodinou, mimo tuto dobu se bude nastupovat předními dveřmi.

Zdroj: KORDIS JMK, foto: Ingimage