Černých pasažérů v Brně neubývá, ročně jich revizoři chytí 45 tisíc

Brno, 23. ledna 2024 - Revizoři Dopravního podniku města Brna loni zkontrolovali přes 100 tisíc vozů a v nich přistihli téměř 45 tisíc cestujících bez platného jízdního dokladu. Přibližný průměr jeden černý pasažér na dva zkontrolované vozy tak zůstává v posledních letech stejný. Nemění se ani věková struktura neplatičů, nejvíce převládají mladí mezi 18-25 lety. Více lidí ale za pokutu platí přímo na místě kartou.

„Počet odhalených cestujících bez platného jízdního dokladu byl v loňském roce 44 789, což je sice o deset tisíc více než loni, ale také se nám podařilo provést více kontrol. Ve výsledku je tak počet neplatičů v brněnské MHD stabilní. Tyto cestující neodrazuje ani loňské zvýšení pokut, kterým jsme chtěli od přepravy bez jízdenky veřejnost odradit. Na pokutách tak neplatiči uhradili přes 32 miliónů korun, což je o 8,4 milionů více než v roce 2022,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna. „Od frekvence kontrol neupustíme. Za službu, kterou využívám, je normální zaplatit,“ dodal.

Věková struktura neplatičů se nemění, stále vedou mladí cestující mezi 18-25 lety, kteří tvoří necelou čtvrtinu. Jejich poměr se ale v průběhu posledních deseti let mírně snižuje. V těsném závěsu za nimi se drží věková skupina 30-44 let, která tvoří 22 procent. Nejméně neplatících je mezi lidmi staršími 60 let.

Od května loňského roku DPMB navýšil pokuty z 800 korun do 5 pracovních dní a 1500 korun od 5 pracovních dní na 1000 korun, pokud cestující platí na místě, a 1500 korun, pokud přijde zaplatit později na pobočku. „Zřejmě i z tohoto důvodu vzrostl počet pokut uhrazených na místě ve voze. Cestující takto zaplatili 18 miliónů korun, z toho 12 miliónů kartou,“ řekl Vít Prýgl, vedoucí tarifního oddělení DPMB. Celková částka za vybrané a vymožené pokuty se meziročně zvýšila o 8,4 miliónů korun na více než 32 miliónů.

Stabilně nízký je i počet napadení revizorů. Od zavedení zvukového nahrávání pracovníků přepravní kontroly před 15 lety a rozšíření edukace revizorů, jak komunikovat s agresivním cestujícím, se počet napadení výrazně snížil a pohybuje se do deseti ročně. V roce 2023 DPMB zaznamenal dva případy s následnou pracovní neschopností. Jen pro srovnání – v roce 2008 jich bylo 30.

Zdroj: DPMB, foto: Ingimage