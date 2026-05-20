Biskupství opraví školu na Jánské, Brno mu přispěje 30 miliony
Brno, 22. června 2026 - Do historické budovy na Jánské, ve které přednášel i Gregor Johann Mendel, se zase vrátí školní ruch. Biskupství brněnské ji směnilo s městem a nyní se ji chystá rekonstruovat a zřídit zde církevní školu. Pokud rozhodnutí radních posvětí i zastupitelé, první etapu oprav finančně podpoří i Brno, a to 30 miliony korun.
Před rokem a půl si zástupci Biskupství brněnského a města Brna vyměnili klíče od Chleborádovy vily na Smetanově a bývalé německé reálky na Jánské. Město chce areál vily transformovat v centrum Leoše Janáčka, který zde pracoval a v zahradním domku i bydlel. „Biskupství nám při přípravě tohoto projektu vyšlo vstříc, když nám pomohlo najít náhradní prostory pro ZUŠ varhanickou, která dosud v Chleborádově vile sídlila. Vyčlenilo pro ni právě část školy na Jánské,“ vyzdvihla radní pro oblast školství Irena Matonohová.
Biskupství brněnské připravuje kompletní obnovu památkově chráněné budovy postavené v polovině 19. století a její přeměnu v základní školu pro 540 žáků. Ta se bude aktivně hlásit k odkazu přírodovědce považovaného za zakladatele genetiky G. J. Mendela tím, že bude mít zvláštní zaměření na přírodovědné předměty.
„Věřím, že se nám podaří vybudovat vyhledávanou školu. Naším cílem ale není jen kvalitní výuka. Chceme vytvářet otevřené, respektující prostředí založené na křesťanských principech a hodnotách. Místo, kde se žáci i pedagogové navzájem znají a inspirují a kde budou moct stovky dětí rozvíjet své talenty," říká brněnský biskup Pavel Konzbul.
Celkové náklady na obnovu se budou pohybovat ve stovkách milionů korun, první etapa je vyčíslena na 121 milionů korun a biskupství požádalo město o investiční dotaci ve výši 30 milionů. Finální slovo bude mít zastupitelstvo, které se bude tímto bodem zabývat příští týden. Na financování se má podílet také Jihomoravský kraj.
Základní škola by měla v menším režimu začít fungovat v příštím roce a s dalšími renovacemi postupně provoz rozšiřovat.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...