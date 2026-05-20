Bosonožské náměstí se po rekonstrukci za 35 milionů otevře veřejnosti
Brno-Bosonohy, 4. srpna 2026 – Bosonožské náměstí je po dokončení druhé a třetí etapy kompletně hotové. Promenádní prostor ve tvaru kapky spojují dvě zrestaurované sochy – sv. Florián a sv. Jan Nepomucký. Celkové náklady všech etap dosáhly 35 milionů korun. Slavnostní otevření se uskuteční ve čtvrtek 6. srpna v 17 hodin.
Dokončením druhé a třetí etapy se uzavřely veškeré práce na náměstí. Hlavní dlážděná plocha před kaplí s vodním prvkem byla uvedena do provozu už v roce 2024, dotace z IROP pokrývá celý projekt včetně této první etapy. Náměstím prochází osvětlený promenádní chodník lemovaný novými květinovými záhony a stromy, o které bude zajištěna péče na další tři roky. Děti získaly hřiště s hasičským autem, kolem něhož vyrostlo nové schodiště a lavičky. Pod budovou základní školy vznikla mlatová plocha se závlahovým gravitačním systémem, který využívá dešťovou vodu ze střechy školy. Pod lipami přibude venkovní šachový stolek od iniciativy Šachy na ulici.
„Z 35 milionů pokryla 11,07 milionu dotace z IROP, zbytek Magistrát města Brna a náš rozpočet. Je to jedna z největších investic v historii Bosonoh a jsem rád, že náměstí už teď slouží komunitním akcím. Chceme, aby to bylo místo, kam lidé přijdou posedět, potkat se a cítit se tu doma,“ říká starosta Bosonoh Martin Černý (KDU-ČSL).
Foto: MČ Brno-Bosonohy
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