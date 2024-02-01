Fotbalisté Bosonoh získají novou tribunu, připravuje se i úprava přilehlé ulice Vzhledná
Brno, 23. února 2026 – Bosonohy zahajují výstavbu nové tribuny v areálu FK Bosonohy. Projekt podpořený dotací z Národní sportovní agentury doplní běžecká dráha na 60 metrů s doskočištěm. Městská část přispěla částkou 100 tisíc korun, město Brno se na financování podílí téměř 1 milionem korun. Stavba začne v nejbližších dnech, dokončení je plánováno v roce 2026.
Současně s výstavbou tribuny připravuje městská část komplexní úpravu ulice Vzhledná a okolí hřiště. V roce 2026 vznikne promenádní chodník kolem tribuny. Na rok 2027 je plánováno vybudování nových podélných parkovacích míst. V letech 2027 až 2028 má být realizován nový vstup na hřiště s umělým povrchem po rampě, aby se eliminoval pohyb přes hrací plochu.
„Chceme, aby sportovní areál nebyl jen místem pro fotbal, ale přirozeným centrem setkávání. Nová tribuna, chodník, parkování i dětské hřiště mají vytvořit kvalitní zázemí pro rodiny, sportovce i návštěvníky. Postupujeme krok za krokem a pracujeme na tom, aby byl celý projekt finančně zajištěn a realizován co nejdříve,“ uvedl starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).
Součástí navazujících úprav bude zmíněné nové dětské hřiště s plánovanou realizací v roce 2027. Jeho návrh bude před dokončením veřejně představen. Proměnou projde i stání pro tříděný odpad na ulici Vzhledná, které získá nové oplocení a rozšířenou plochu.
Zdroj: MČ Brno-Bosonohy
