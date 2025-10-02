Bosonohy obnoví dvě sochy z 19. století
Brno, 7. října 2025 – Městská část Brno-Bosonohy zahájila restaurování dvou významných kulturních památek. Socha Poklony Panenky Marie z roku 1869 a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1893 byly odvezeny k odborné opravě, která jim navrátí původní podobu. Obě díla jsou nedílnou součástí historie Bosonoh a připomenou místní kulturní dědictví dalším generacím. Hotovo bude v příštím roce.
Socha Poklony Panenky Marie se nachází v parku téhož jména, kde městská část dlouhodobě pracuje na revitalizaci celého prostoru včetně budované vodní plochy. Restaurátorské práce zahrnují obnovení původního nápisu a doplnění chybějící hmoty umělým kamenem. Kvůli nevhodným zásahům z poloviny 20. století bude socha také barevně sjednocena a opatřena ochranným hydrofobizačním nátěrem. Celková cena oprav činí 260 tisíc korun, z čehož 89 tisíc pokryje dotace Jihomoravského kraje.
Druhou památkou je socha sv. Jana Nepomuckého, která stojí na začátku Bosonožského náměstí. Dílo známého brněnského sochaře Jana Tomoly z roku 1893 má výšku 3,5 metru a bylo postaveno na popud místního rolníka Františka Kiliana ke cti jeho děda. Restaurátorské práce probíhají jako součást celkové rekonstrukce Bosonožského náměstí, která je financována z evropského programu IROP a Statutárního města Brna.
„Obě sochy jsou pro Bosonohy důležitým symbolem, připomínají naši historii a odkaz předků. Proto jsme rádi, že se nám podařilo zajistit jejich profesionální obnovu. V kombinaci s rekultivací okolních prostor budou důstojně sloužit dalším generacím a stanou se znovu přirozenou součástí veřejného prostoru,“ sdělil starosta MČ Brno-Bosonohy Martin Černý (KDU-ČSL).
Restaurátorské práce provádí MgA. Radka Levinská, dokončení se očekává v průběhu roku 2026.
Zdroj a foto: MČ Brno-Bosonohy
