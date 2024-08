Navštivte lužánecké mozaiky v kavárně a sochy ve vile

Brno, 4. srpna 2024 - Jedni opracovávali pískovcové bloky, druzí skládali mozaiky. Obě skupiny dospělých účastníků a studentů pojí letní kurzy pod vedením odborníků v lužáneckém pracovišti Lidická. Několik dní intenzivní práce mají za sebou a výsledkem se mohou kochat návštěvníci brněnské kavárny v centru Brna a také zahrady Vily Löw-Beer v srpnu i v září.

Kurzu Mozaiky se letos zúčastnilo osmnáct autorů. Někteří z nich už vlastní několik rozměrných mozaik z předchozích ročníků, ovšem přibyli i nováčci, kteří se s technikou zpracování mozaiky i s námětem seznámili poprvé. Všichni účastníci kurzu jsou amatérští tvůrci. Sešly se například dvě vědkyně, účetní, učitelka, interiérová designérka, studentka s Aspergerovým syndromem či biochemička. Pod vedením mistra mozaiky Libora Havlíčka však vznikla dokonalá díla, která zdobí kavárnu Mezzanine café na Údolní 15 v Brně.

„Letos se sešly dobré náměty. Autorům hodně pomáhají ukázky z archivu prací z předchozích ročníků, kde mohou vidět jednak působení míchání barev, ale také způsoby kladení úlomků, možnosti tvorby pozadí obrazu, který je velký 1x1 metr. Na výstavě uvidíte dívku s bublifukem, zajímavě zpracovaný portrét Steva Jobse, kudlanku nebo dva klavíristy,“ popsala zajímavosti už 18. ročníku legendárního kurzu, na který vždy navazuje výstava, organizátorka a lužánecká lektorka Ilona Kulíková.

Mladí studenti a dospělí, autoři pískovcových soch zase pracovali pod vedením lektora Petra Křiváka na Sochařském sympoziu, které se uskutečnilo počtrnácté. Pouhých pět dní se snažilo šestnáct kurzistů ovládnout pískovcový kvádr. Jejich díla najdou Brňané v zahradě Vily Löw-Beer. „Objevilo se několik zvířecích motivů a autoři se s nimi poprali brilantně. Ovšem necelých pět dní, po které účastníci opracovávají pískovcový blok speciálním kamenickým nářadím, je velmi krátká doba a velmi intenzivní práce, kterou provázejí bolavé ruce a spousta mozolů. Tato aktivita je specifická a unikátní tím, že se jí můžou zúčastnit rodiče s dospívajícími dětmi, navíc neprofesionální tvůrci, což považuji především v dnešní době za velmi prospěšnou raritu, a to nejen u nás, ale dovoluji si tvrdit, že i za hranicemi,” doplnila Kulíková.

Mozaiky v Mezzanine café můžete zhlédnout ve všední dny od 8 do 22 hodin, o víkendu od 10 do 22 hodin, a to až do 17. září. Zahrada Vily Löw-Beer, která je propojená se zahradou Vily Tugendhat, je volně přístupná denně od 10 do 20 hodin a sochařské umění tam můžete obdivovat do října. Oba kurzy i následné výstavy mají v Lužánkách dlouholetou tradici a účastníci se na ně rádi vrací.

Zdroj a foto: SVČ Lužánky/Michal Růžička