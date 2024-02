Nové komunitní centrum v Bosonohách nabídne moderní prostory

Brno, 27. února 2024 - Vedení bosonožské radnice chce o velkých projektech komunikovat s občany od samého počátku. Proto radnice pořádá ve čtvrtek 29. února v 17 hodin v sálu Bosonožské orlovny veřejnou prezentaci a debatě s občany na tématem studie nového komunitního centra „Komunál“. Součástí programu bude i diskuse nad aktuálními a důležitými tématy.

Veřejné projednání ke komunitnímu centru chce radnice propojit i s ostatními důležitými a nadcházejícími projekty, které Bosonohy čekají.

„Chtěl bych pozvat všechny Bosonožáky na čtvrteční veřejné setkání. Bude to důležité nejen proto, abychom znali vaše názory, podněty nebo připomínky k plánovanému komunitnímu centru, ale hodláme komunikovat i další důležitá témata. Rádi bychom se zaměřili na územní plán, připravované developerské projekty a rozvojové lokality. Součástí bude i diskuse nad dopravními stavbami a cyklostezkami, plánovanými aktuálními projekty z hlediska zeleně a také chceme znát vaše další nápady v rámci Auditu Family Friendly Community,“ uvedl starosta Bosonoh Martin Černý (KDU-ČSL).

Místo pro nové komunitní centrum se nachází hned vedle fotbalové hřiště v centru Bosonoh. Vzniknout by mělo místo současné autoopravny, které do lokality příliš nezapadá.

„V minulém roce jsme na bosonožském zastupitelstvu schválili zadání studie pro nové komunitní centrum, které by se mělo nacházet místo současné autoopravny. Studii vypracovala architektonická kancelář Čtyřstěn a já osobně jsem ze studie nadšený. Záměrem je vybudování komunitního centra včetně nového úřadu, knihovny, sálu pro veřejnost, bydlení a komerčních prostor. Na tento rok máme vyčleněné finanční prostředky na další projekční práce, a ještě, než se pustíme do práce, tak chceme tuto studii představit veřejnosti, prodiskutovat a zjistit jejich názory a požadavky. Ty následně zapracujeme do studie,“ dodal starosta Černý.

V minulém roce na místě budoucího komunitního centra vzniklo parkoviště, které poskytlo 30 parkovacích míst. Došlo rovněž k výsadbě zeleně. Jedná se ale o dočasnou úpravu, jelikož s výstavbou centra dojde ke koncepční změně lokality.

Zdroj a vizualizace: MČ Brno-Bosonohy