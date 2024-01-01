Brno spouští svůj Portál občana, vyřídíte na něm řadu záležitostí
Brno, 9. července 2026 - Dalším krokem v digitalizaci komunikace občanů a Magistrátu města Brna je Portál občana Brno, nově přístupný na portal.brno.cz. Lidé se do něj dostanou pomocí Identity občana.
Pro lidi větší komfort, předvyplněné formuláře, nastavení notifikací nebo personalizovaný obsah (například výše poplatků), pro město menší chybovost při podávání žádostí, napojení na spisovou službu a ekonomický systém pro ověřování stavu poplatků i bezpečné provozní prostředí. To jsou hlavní výhody, které Brnu a Brňanům přináší nový Portál občana Brno.
„Do první fáze jsme zahrnuli bytovou oblast čili žádosti o různé typy bytů, evidenci psů nebo vítání občánků, jednoduše se dá podat žádost o vydání rybářského lístku nebo oznámení o konání shromáždění. Přímo přes portál lze přes QR kód uhradit i poplatky. Napojené jsou i další portály státní správy, například Portál dopravy pro elektronickou žádost o vydání řidičského průkazu. Díky přihlášení přes identitu občana je přesměrování plynulé, bez nutnosti nového ověřování,“ popsal radní pro oblast IT Tomáš Aberl s tím, že v plánu je postupné rozšiřování služeb například o platební bránu, o rezidentní parkování nebo placení za odpady (které jsou online dostupné už nyní, ale na jiných platformách).
Portál je koncipovaný jako dlouhodobě udržitelný a rozšiřovatelný, tak aby umožňoval další rozvoj digitálních služeb města. V budoucnu jeho funkcionality využije i jednotná aplikace města Brna, pro kterou nyní hledá město zhotovitele.
Na přípravě portálu se pracovalo od ledna loňského roku a stálo to 10 milionů korun.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
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