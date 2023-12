Brno má prognózu populačního vývoje na dalších 50 let

Brno, 26. prosince 2023 - Tři sta tisíc versus čtyři sta čtyřicet tisíc obyvatel. Tak vypadá nízká a vysoká varianta modelace počtu obyvatel Brna v roce 2071 podle nové prognózy, kterou si město nechalo zpracovat. Kromě samotného počtu je ale také důležité sledovat jejich věkové složení. Právě to má pak zásadní vliv na služby, po kterých je ve městě poptávka.

Populační prognózu si město naposledy nechalo zpracovat před deseti lety, po předchozím sčítání lidu. Nyní vychází z novějších dat ze sčítání v roce 2021. Prognóza přináší tři varianty vývoje: vysokou, nízkou a střední, která je považovaná za nejpravděpodobnější scénář vývoje. „Za zmínku stojí, že u všech tří variant se ukazuje, že počet obyvatel ani trend stárnutí populace neovlivní tolik porodnost jako migrace. Pro nás je to signál k tomu dál podporovat rozvoj města jako clustru pro vědu, výzkum, technologie a inovace, což sem láká vysoce kvalifikované mladé přespolní i zahraniční pracovníky, a snižovat pro ně bariéry, tak aby se jim v novém domově žilo co možná nejlépe,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Prognóza ukazuje, že stárnutí populace se Brno nevyhne. „Situace bude celkem stabilní následujících deset let, pak začnou odcházet do důchodu tzv. Husákovy děti narozené v sedmdesátých letech. Vzhledem k tomu, o jak silné ročníky se jedná, je třeba, aby se na to město s předstihem připravovalo a mělo dostatečné kapacity například v bydlení, zdravotnických zařízeních apod.,“ doplnil radní Filip Chvátal.

Prognóza se nevztahuje jen na Brno, ale také jeho okolí (Brněnskou metropolitní oblast), protože obě území jsou funkčně propojena. Podrobnější informace najdete na webu data.brno.cz

