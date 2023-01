Unikátní chlazení datového centra ušetřilo Technickým sítím Brno 40 % nákladů

Brno, 29. leden 2023 - Datové centrum Technických sítí Brno (TSB) v Barvířské ulici mělo v loňském roce díky instalaci unikátního systému chlazení o čtyřicet procent nižší spotřebu elektrické energie. Městská firma řešení využívající kombinaci kompresorového chlazení a režimu takzvaného freecoolingu zavedla jako první v Česku. Náklady ve výši bezmála šest milionů korun by se jí měly vrátit do tří let.

Technické sítě Brno (TSB) se starají o metropolitní datovou síť a v krajském městě provozují dvě vlastní datová centra. To starší v ulici Barvířská prošlo v loňském roce modernizací chlazení. Původní řešení sestávalo z trojice sálových klimatizačních jednotek s distribucí vzduchu do zdvojené podlahy, venkovní část pak tvořily vzduchem chlazené kondenzátory na střeše budovy, přičemž celkový chladicí výkon systému činil 180 kW.

„Z pohledu výkonu i spotřeby bylo dané řešení již nevyhovující. Jako náhradu jsme proto vybrali nový systém výrobce Vertiv s celkovým chladicím výkonem 240 kilowattů. Realizace vyšla na 5,87 milionu korun, přičemž očekávané úspory na provozních nákladech se pohybovaly mezi 30 a 50 procenty. To se také potvrdilo během prvních deseti měsíců provozu,“ popisuje Michal Jukl, ředitel ICT Technických sítí Brno.

Nové chlazení je v provozu od loňského března. Za deset měsíců se jeho celková spotřeba vyšplhala na 93 294 kWh. Ve stejném období roku 2021 byla spotřeba 156 676 kWh. Rozdíl činí 63 382 kWh a nový systém tedy spotřeboval o 40,45 procenta méně elektrické energie než původní řešení.

V létě pomůže kompresor, v zimě si systém vystačí s „volnoběhem“

Řešení chlazení datového centra TSB v Barvířské ulici je první podobnou realizací v České republice, v rámci střední Evropy se množství takových instalací zatím pohybuje v řádu jednotek. Instalované řešení nazývané Econophase je unikátní v tom, že vedle standardního režimu, při němž je chlad zajišťován kompresorem, umožňuje navíc i takzvaný freecooling neboli volné chlazení, kdy se chlad získává z venkovního vzduchu.

„Kompresorový provoz využíváme pro provoz v letním období a teplejších přechodných měsících. Naopak v zimě a chladnějších měsících roku nastoupí volné chlazení. V tomto režimu je z funkce za pomoci automaticky ovládaného by-passu v závislosti na venkovní teplotě a dalších podmínkách vyřazen kompresor, který je energeticky nejnáročnějším spotřebičem celého systému. Oběh chladicí kapaliny v okruhu pak zajišťuje speciální čerpadlo umístěné ve venkovní čerpadlové jednotce,“ vysvětluje Michal Jukl.

Zdroj: TSB