Herní festival MČR 2025 láká na esportový turnaj, gamingové novinky i cosplayery
Brno, 11. srpna 2025 – Herní festival MČR slaví 15 let od svého vzniku. Z komunitní akce, která se původně konala v hotelu Jezerka, se během dekády a půl stala hlavní gamingová událost v Česku. Tu každý rok pravidelně navštěvují desetitisíce lidí – od fanoušků esportu až po příležitostné hráče i rodiny s dětmi. Vstupenky jsou aktuálně v prodeji za zvýhodněné letní ceny. Festival proběhne od 28. do 30. listopadu v Pavilonu P na Brněnském výstavišti.
Jedním z hlavních lákadel letošního ročníku herního festivalu MČR je již tradičně finále Tipsport MČR CS, které přivede na brněnské výstaviště špičku české a slovenské scény. Do závěrečného turnaje sezóny ve hře Counter-Strike 2 se od 28. do 29. listopadu zapojí čtyři nejlepší týmy. Ty si svoji pozvánku vybojují v průběhu celoroční série. Ve hře bude kromě titulu mistra České republiky také finanční odměna ve výši 1 250 000 Kč.
Návrat legendy, nabité koncerty a patnáct let vzpomínek
Brněnský festival ale není jen o Counter-Strike. Naopak, jedná se o svátek každého herního fanouška a to napříč jednotlivými tituly. A nejinak tomu bude i letos. Po několikaleté pauze se do programu vrací turnaj ve hře League of Legends, která naposledy zazářila na MČR v roce 2021. Chybět nebude ani tradiční zahájení sezony MČR FC 25 powered by Hyundai v oblíbeném fotbalovém simulátoru EA FC (dříve FIFA).
Vedle esportových klání pak akce nabídne také bohatý, nejen herní program. Důkazem jsou hned dvě hudební vystoupení. Úvodní páteční den festivalu završí 45minutový symfonický koncert soundtracku Kingdom Come: Deliverance. Součástí bude i beseda s tvůrci tohoto herního hitu. V sobotu pak po skončení turnaje Tipsport MČR CS bude hlavní stage patřit skupině erem, která rozjede svoji rapperskou show.
Během tří nabitých dní čekají na návštěvníky také desítky herních zón s nejnovějšími tituly, virtuální realitou, simulátory a technologickými novinkami. Nebudou chybět ani interaktivní stánky partnerů, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet nejnovější technologické vychytávky a dokonce si o ně zasoutěžit. Potkávat budou moci také oblíbené influencery či cosplayery, jejichž propracované kostýmy zaujmou pozornost každého účastníka.
Letošní ročník se zároveň ponese v duchu oslav patnácti let herního festivalu MČR. Významné výročí připomene speciální výstava, která návštěvníkům nabídne ohlédnutí za vývojem celé akce – od jejích skromných začátků až po současnost. „Za patnáct let se MČR proměnilo z menší komunitní události v největší herní akci u nás. Za tu dobu jsme zažili mnohé - spoustu nezapomenutelných zápasů, exkluzivní premiéry očekávaných her, koncerty předních českých rapperů a dokonce i jednu žádost o ruku. Příběhů, které herní festival MČR napsal, je mnoho a já věřím, že i letošní rok přinese nové,“ říká Martin Doležel, Head of Marketing and PR společnosti PLAYzone.
Čtyři možnosti pro všechny typy fanoušků
Na letošní ročník MČR si návštěvníci mohou vybírat ze čtyř typů vstupenek, které organizátoři připravili tak, aby si na své přišel skutečně každý. Nejlevnější variantu představuje Classic jednodenní vstupenka za 250 Kč, která umožňuje přístup do všech pavilonů festivalu LIFE! v libovolný den. Premium jednodenní vstupenka za 649 Kč k této základní variantě přidává celou řadu bonusů – od sběratelské visačky a vstupu na sobotní MČR party až po slevové vouchery a místo v prémiové sekci před hlavní stage.
Pro ty, kteří chtějí z festivalu vytěžit maximum, jsou pak připraveny dvě celofestivalové varianty. Premium třídenní vstupenka za 1 099 Kč nabízí neomezený vstup po celou dobu festivalu a kromě všech výhod jednodenní Premium verze přidává trojnásobek voucherů na Red Bull i lístků do tomboly, vyšší hodnotu slevových poukazů a navíc stylový gymsack Puma na všechny získané dárky. Pro nejnáročnější je připravena vstupenka Premium třídenní s merchem za 1 899 Kč, která ke všem benefitům navíc umožňuje vybrat si na PLAYzone stánku ze dvou exkluzivních MČR mikin.
Partneři turnaje
Titulárním partnerem letošní sezóny Tipsport MČR CS je sázková kancelář Tipsport. Dalšími partnery jsou mobilní operátor Vodafone, výrobce počítačových sestav HAL3000, síť restaurací KFC, značka parfémů a pánské kosmetiky STR8, výrobce herních monitorů AOC Gaming a výrobce herních periferií SteelSeries.
Foto: archiv pořadatelů/Radim Madarasz
