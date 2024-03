Základní škola Krásného získá moderní počítačovou učebnu

Brno, 29. února 2024 - Brno poskytne bezúročnou finanční zápůjčku ve výši téměř 2,5 milionu korun na vybudování počítačové učebny včetně vybavení na Základní škole Krásného v rámci projektu „Rosteme s digitálními technologiemi“.

Cílem projektu je zkvalitnit výuku digitálních technologií na brněnských školách. Stávající učebna informatiky na ZŠ Krásného 24 již vyžaduje celkovou rekonstrukci. Je třeba nejen opravit podlahu a elektroinstalaci, která je v nevyhovujícím stavu, ale také pořídit nové vybavení učebny včetně nábytku.

„Díky vybudování nové moderní učebny a pořízení potřebného vybavení se zkvalitní výuka informačních a komunikačních technologií. Učebna bude vybavena tak, aby odpovídala požadavkům efektivní a praktické výuky. V rámci projektu bude navíc pořízen schodolez k zajištění bezbariérového přístupu,“ uvedla radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Předpokládané celkové náklady jsou 3 007 797,34 Kč včetně DPH. „Projektu již byla přiznána dotace

a vystaveno rozhodnutí o poskytnutí podpory ve výši 2 406 237,34 korun z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027. Aby se mohlo začít s pracemi co nejdříve, poskytne Brno v této výši bezúročnou finanční zápůjčku na předfinancování akce. Zbylých 601 559,46 korun uhradí městská část Brno-Židenice ze svého rozpočtu. Hotovo by mělo být do konce října 2025,“ upřesnila primátorka Markéta Vaňková.

Zdroj: TIS MMB, foto: Ingimage