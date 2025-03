Město plánuje rozšířit školku Na Osadě v Židenicích o 50 míst

Brno, 24. března 2025 - O 50 dětí více by do budoucna mohlo navštěvovat Mateřskou školu Na Osadě. Brněnští radní souhlasili se zpracováním investičního záměru na její rozšíření. Ze současných 135 na 185 dětí by se měla zvýšit kapacita Mateřské školy Na Osadě na Koperníkově v Židenicích.

„Navyšování počtu míst ve školkách je v této části města potřeba, navíc je tu plánována rozsáhlá výstavba, takže poptávka ještě zesílí. Proto městská část hledala možnosti, jak to řešit. Nechala si zpracovat architektonickou studii, která zahrnovala několik variant rozšíření kapacity mateřské školy. Jako nejvhodnější byla zvolena dvoupodlažní přístavba k současnému pavilonu J4 v zahradě MŠ směrem k ulici Stará osada,“ popsala radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.

Plocha zahrady i s dětským hřištěm je dostatečná i pro nový stav, v severovýchodní části umožňuje dokonce zřízení cca 10 parkovacích míst pro navýšení kapacity. Tato parkovací plocha bude napojena na veřejnou komunikaci ulice Stará osada.

Předpokládané náklady jsou v tuto chvíli cca 25 milionů korun, ale budou se zpřesňovat v dalších fázích přípravy projektu. Nyní Odbor investiční Magistrátu města Brna zpracuje investiční záměr, k němuž se vyjádří další odbory, subjekty a komise. Zhruba za 3 měsíce by měla tento záměr opět projednávat Rada města Brna. Bude-li projekt zařazen do závazného plánu investic, následují další kroky jako zpracování územní studie a projektové dokumentace pro provádění stavby.

Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai