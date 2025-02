Brno bude zdarma distribuovat menstruační potřeby do základních škol

Brno, 27. února 2025 - Město Brno reaguje na příklady dobré praxe z českých měst i zahraničí a bude distribuovat menstruační potřeby do základních škol. Pilotní projekt by měl začít s novým školním rokem 2025/2026. Bude probíhat na školách, které o něj projeví zájem. Radní dnes souhlasili s jeho spuštěním. Schválit jej musí ještě zastupitelé a zastupitelky na svém zasedání.

Ve společnosti stále přetrvává tabuizace menstruace, což může vést k prohlubování negativních zkušeností dívek v této oblasti. Dle výzkumů z posledních let je menstruace žákyněmi vnímána jako nepříjemná, nežádoucí nebo si s ní neví rady. Podle zahraničních studií může být 10 až 15 % dívek na základních školách ohroženo menstruační chudobou, což způsobuje stres, absenci ve škole a pocit vyloučení.

„Podle informací z ostatních měst – hlavně z Ostravy, která u nás s distribucí menstruačních potřeb na základních školách začala – víme, že pouhé povědomí o dostupnosti vložek na toaletách pomáhá dívkám čelit strachu z menstruace a pocitu stigmatizace ze strany pubertálních vrstevníků, což v konečném důsledku zvyšuje sebevědomí žákyň,“ popsal radní města Brna pro oblast participace Petr Bořecký a doplnil: „Kromě toho, že chceme odstranit bariéry související s nedostupností hygienických potřeb, jsme si vytyčili i další cíl – tím je destigmatizace a edukace ve školách. Bohužel ne vždy jsou dívky a ostatně i chlapci dostatečně vzděláni o menstruačním cyklu obecně. Součástí projektu bude také vzdělávací kampaň, jejíž součástí budou letáky. Mezi další možnosti patří pořádání besed zaměřených na menstruaci.“

Od příštího školního roku začne pilotní fáze projektu, v níž se do brněnských základních škol rozdělí vložky po dobu jednoho školního roku. Vybrány budou školy, které projeví zájem na tomto projektu spolupracovat. S hladkým průběhem budou pomáhat i koordinátorky a koordinátoři projektu Participativní rozpočet do škol.

Na jaře bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele menstruačních potřeb. Díky velké zakázce, která zajistí vložky na celý rok, město očekává snížení ceny do 2 korun za kus. Odhadované náklady jsou do 1 milionu korun bez DPH. Zajištění dostupnosti a prezentace bude přímo na školách. Je možné využít kreativní a edukační potenciál a nechat výrobu zásobníku, košíčků, boxů či taštiček přímo na žácích a žákyních v dílnách nebo při jiných pracovních činnostech.

Projekt bude vyhodnocen na základě zpětné vazby od ředitelů a ředitelek základních škol a podle získaných dat by se mohl od školního roku 2026/2027 rozšířit do všech brněnských základních škol zřizovaných městem. Celkem se jedná o 65 zařízení, která navštěvuje cca 11 tisíc dívek od 5. do 9. ročníku. „Věřím, že se díky tomuto projektu podaří snížit absenci dívek ve výuce, zlepšit psychickou pohodu a snížit stres spojený s menstruací. Jednoduše řečeno – chceme podpořit rovné příležitosti pro dívky bez ohledu na jejich socioekonomický status,“ doplnil Petr Bořecký.

Zdroj: TIS MMB