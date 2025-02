Brno chce rozšířit mateřskou školu na Zengrově v Židenicích

Brno, 27. února 2025 - Další místa pro předškoláky by mohla přibýt v Židenicích. Brněnští radní souhlasili s tím, že vznikne investiční záměr na rozšíření mateřské školy v Zengrově ulici. Do budoucna by tak objekt pojal téměř 70 dětí.

„Investiční záměr přiblíží stavební úpravy mateřské školy na Zengrově 3. Prostor aktuálně zahrnuje provozní zázemí a dvě třídy, které se díky rekonstrukci zvětší. Do nové nástavby se pak počítá se třetí učebnou, jež byla původně řešena nevyhovujícím způsobem. Kromě toho má směrem do zahrady vyrůst zastřešená venkovní terasa a blízko ní také požární únikové schodiště,“ sdělila radní pro oblast školství Irena Matonohová.

Budova momentálně slouží 55 dětem, po opravách by se jich tam ale vešlo až 68. Předpokládané náklady činí asi 28 100 000 korun včetně DPH, více vyplyne až z hotového investičního záměru.

