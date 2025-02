Město podpoří Síť brněnských otevřených škol a dietní stravování žáků

Brno, 20. února 2025 - Brněnští radní odsouhlasili poskytnutí dotací na zajištění projektu Síť brněnských otevřených škol a také na podporu dietního stravování ve školách. Poskytnutí dotací v celkové výši 5 600 000 korun musí ještě schválit únorové zastupitelstvo.

Síť brněnských otevřených škol v roce 2025 město podpoří částkou 3 100 000 korun

Síť podporuje celoživotní vzdělávání, aktivní trávení volného času rodin, zapojení rodičů do školního života dětí, výchovu ke zdravému životnímu stylu a zlepšování školního klimatu. Nabízí také sportovní, kulturní a zábavní aktivity.

Letos se do projektu zapojilo 30 škol zřizovaných městem Brnem nebo jeho městskými částmi a také soukromá škola Pramínek. „Od roku 2015 dostávala každá zapojená škola ročně 84 tisíc korun. Letos to bude ještě o 16 tisíc korun víc, což pokryje vyšší počet sportovních kroužků. Tím se zvýší pohybová aktivita dětí,“ uvedla radní města Brna pro oblast školství Irena Matonohová.

Na dietní stravování ve školách letos Brno přispěje 2 500 000 korun

Dietní stravu pro děti a žáky připravuje v Brně celkem 50 školních jídelen mateřských a základních škol. Výše příspěvku závisí na počtu strávníků a pohybuje se mezi 3 až 7 tisíci korunami měsíčně. „Finanční prostředky budou využity na mzdy, nákup kuchyňského vybavení, odborné literatury a na další vzdělávání, aby byla zajištěna vyšší kvalita dietního stravování a odpovídající odborná příprava personálu,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

