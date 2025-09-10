V souboji o titul Vinařství roku 2025 se letos utká 16 vinařství
Brno, 13. října 2025 - Ze směsice nadšených jednotlivců, tradičních rodinných firem i zavedených producentů vzejde již pošestnácté vítěz prestižního titulu Vinařství roku 2025. Soutěž, kterou každoročně vyhlašuje Svaz vinařů ČR ve spolupráci s Národním vinařským centrem, letos přilákala celkem 16 vinařství, jejichž rozmanitost opět dokazuje, že české vinařství je pestré, inovativní a stále plné nových výzev.
„Do soutěže se letos přihlásila vinařství s velmi širokým rozptylem – od těch, která hospodaří na jediném hektaru, až po producenty obhospodařující více než 600 hektarů vinic. Objem zpracovaného vína se pohybuje od 5 500 litrů až po více než 3 miliony. Tato různorodost potvrzuje, že soutěž má co nabídnout všem velikostním kategoriím,“ uvedl Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR.
Známá jména i nováčci mezi 16 statečnými
Mezi přihlášenými najdeme jak účastníky minulého ročníku, kteří se pokusí svůj úspěch zopakovat či překonat, tak úplné nováčky. Některá vinařství se do soutěže vracejí po letech, jiná se účastní poprvé – to vše svědčí o důvěře, kterou vinaři v tuto soutěž vkládají.
„Vždy nás těší, když se vinaři vracejí. Znamená to, že soutěž pro ně má smysl – pomáhá jim růst, přináší zpětnou vazbu a možnost porovnat se s ostatními. Zvláštní uznání patří těm, kteří se přihlásili vůbec poprvé – často to bývá velký krok do neznáma, který však může přinést cennou zkušenost,“ doplňuje Martin Chlad.
Kdo se utká o titul Vinařství roku 2025?
Těmito "16 statečnými" jsou:
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s., Gotberg a.s., Vinařství ZD Němčičky, Vinařství Válka, Vinné sklepy Kutná Hora, s.r.o., THAYA vinařství, spol. s r.o., Vinařství Volařík, Vinařství Nešetřil Znojmo, Vinný dům, spol. s r.o., Vinařství Fučík s.r.o., Vinařství Jabloňka – Vydra Properties s.r.o., Vinařství Mikulica, Krásná hora s.r.o., Rodinné vinařství Sedlák s.r.o., Vinařství Aurora a Vinařství Plenér.
Hodnotí se vše – od vinice po marketing
Soutěž Vinařství roku zdaleka není jen o kvalitě vína. Všechna přihlášená vinařství procházejí komplexním hodnocením ve třech úrovních – od péče o vinici, přes technologie a zpracování, až po obchodní aktivity a marketing. Nechybí ani slepá degustace vín, která se letos uskuteční 4. listopadu.
„Nestačí poslat pár kartonů vzorků. Každé vinařství je doslova pod drobnohledem tří odborných porot. Zajímají nás vize, dlouhodobá strategie, inovace i vztah k půdě a krajině,“ vysvětluje Martin Chlad.
Téma ročníku: Síla země, srdce lidí – Vinařství roku 2025
Téma letošního ročníku „Síla země, srdce lidí“ odkazuje k samotné podstatě vinařství – propojení člověka s krajinou, která mu dává živobytí i inspiraci. Vyzdvihuje zodpovědný přístup k půdě, péči o vinice i respekt k původu hroznů, z nichž víno vzniká. Zároveň připomíná, že za každou láhví stojí lidé, jejich odhodlání, zkušenosti a vztah k místu, kde víno se víno rodí.
„Vinice jsou jednou z nejekologičtějších plodin. Tvorba vína je hluboce zakořeněná v regionu, obci, konkrétní trati. To všechno budeme chtít od vinařů cítit – nejen v jejich vínech, ale i v přístupu k podnikání,“ doplňuje prezident Svazu vinařů.
Novinka: Cena Vinatura 2025
Nově zavedená Cena Vinatura rozšiřuje soutěž Vinařství roku o rozměr, který reflektuje stále důležitější téma udržitelnosti. Ocenění bude udělováno subjektům, jež svým přístupem či konkrétními projekty přinášejí pozitivní změny v krajině a vinařském prostředí. Smyslem ceny je vyzdvihnout ty, kteří dokázali skloubit tvorbu vína s respektem k přírodě, zodpovědným podnikáním a dlouhodobým rozvojem vinařského oboru v České republice.
Do soutěže se mohou zapojit vinařské podniky, spolky i jednotlivci, kteří realizovali projekty podporující zadržování vody v krajině, adaptaci na klimatickou změnu nebo zvýšení biodiverzity ve vinohradech. Z přihlášených projektů vybere odborná komise tři finalisty, jejichž příběhy a výsledky budou dále prezentovány na komunikačních kanálech Svazu vinařů ČR, Národního vinařského centra a soutěže Vinařství roku. Cena Vinatura tak nejen oceňuje konkrétní počiny, ale motivuje i další vinaře k odpovědnému přístupu ke krajině a k budoucnosti našeho vinařství.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
