Podzimní Festival otevřených sklepů na Bzenecku nabídne pestrý program
Brno, 9. října 2025 – Čtyři obce, 31 vinařství, 450 vín a k tomu hudba, gastronomické speciality i neopakovatelná atmosféra jižní Moravy. Takový bude 36. Festival otevřených sklepů, který se uskuteční o víkendu 25. 26. října 2025 v Bzenci, Vracově, Vlkoši a Kyjově.
Festivalový víkend začne nečekaně už v pátek. V Bzenci můžete nahlédnout do sudového sklepa Bzeneckého rodinného vinařství a spojit prohlídku s řízenou degustací, zatímco u Poláčků zazní první tóny folku a jazzu. Ve Vracově se otevře malebná sklepní ulička Baráky, kde vinaři nabídnout víno i drobné občerstvení a ve Vlkoši přidají ke sklence také cimbálovou muziku. Kyjovské náměstí se stane přímo jarmarkem! Oživí ho šest vinařství a cimbálová muzika Hudci z Kyjova, kteří se postarají o pravou moravskou náladu.
"Páteční program máme díky skvělým vinařům, kteří chtějí návštěvníkům zajistit příjemný večer už v den jejich příjezdu." říká Pavla Babicová, ředitelka Festivalu "Důležité je říct, že každý z vinařů má v pátek svou kapacitu a mnohdy je potřeba ji rezervovat," s důrazem Babicová dodává.
Hlavní dva festivalové dny, sobota a neděle, pak budou patřit nejen volné degustaci stovek vín, ale také speciálním vinařským programům. Budete objevovat kouzlo jedné odrůdy napříč ročníky nebo navštívíte historické sklepy ve Vinum Moravicum. Zámecké vinařství Bzenec, které má často zastoupená vína v nejvyšší národní soutěží vín Salonu vín ČR, otevře svá archivní vína i šampiony oceněných medailemi.
Atmosféru mezi sklepy dokreslí hudba - od cimbálových muzik Krepina, Hantál nebo Prameň, přes folk-rockovou kapelu R.I.S.K, až po živou kytaru či harmoniku přímo mezi hosty. K vínu patří i dobré jídlo a tak se návštěvníci ochutnají i domácí speciality a překvapivé gastro koncepty. Ve Vracově přivítají food trucky se street dobrotami, šnečími specialitami i čerstvými rybami. Ve Vlkoši se rozvoní guláš přímo z kotle a v Bzenci potěší prasátko na grilu.
"Chybět nebude ani sladká tečka, o kterou se v podobě svatebních koláčků postará sama vinařka z Vinařství Mach z Vracova." zmiňuje Babicová. "Zkrátka bychom rádi, aby si návštěvníci odnesli nejen sklenku (a případnou kocovinu), ale i vzpomínku na atmosféru. Hudba, jídlo a víno k sobě na Moravě patří a na Bzenecku letos vytvoří jedinečný celek" Dodává Pavla Babicová s úsměvem na závěr.
Registrační místo bude v Sokolovně v Bzenci, kyvadlová doprava zdarma spojí všechny čtyři obce. V prodeji jsou vstupenky ve 3. vlně a posledních pár festivalových balíčků s ubytováním, vstupenkou a dopravou.
Akce se uskutečňuje s finanční podporou Vinařského fondu.
Foto: archiv pořadatelů
