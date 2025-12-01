Na Slovácku se chystá Mistrovství ČR v řezu révy vinné
Brno, 26. ledna 2026 – V pátek 13. února se areál Vinné sklepy Skalák na Slovácku promění v místo konání 21. ročníku Mistrovství České republiky v řezu révy vinné – Memoriálu Jana Hajdy. Prestižní soutěž o „zlaté nůžky“, která každoročně láká nejlepší řezače z celé země, pořádá Svaz vinařů ČR ve spolupráci se společností BS vinařské potřeby.
Řez révy je jedním z nejdůležitějších úkonů ve vinařském roce. Správné provedení rozhoduje nejen o kondici keře, ale především o kvalitě a množství budoucí sklizně. „Řez révy je základem úspěšného vinařství. Jde o kombinaci znalostí, zkušeností a pečlivosti, která se přímo odráží v kvalitě úrody. Mistrovství má za cíl ukázat, jak vysokou úroveň naši vinaři v této klíčové dovednosti mají,“ uvedl Martin Chlad, prezident Svazu vinařů ČR.
Mistrovství je koncipováno jako putovní událost, která se každý rok koná v jiné vinařské obci a v jiném vinařství. Tato tradice umožňuje vinařům poznávat různé terroiry a typy výsadeb napříč celou Moravou. Po loňském ročníku ve Velkých Bílovicích se letos nejlepší řezači sjedou do areálu Vinných sklepů Skalák ve Skalce u Ježova. Soutěžící budou mít za úkol prokázat svůj um přímo v přilehlých vinicích. Hodnotit se bude především architektura keře, jeho čistota, správný počet ponechaných oček a celková kvalita provedeného řezu. Rychlost zůstává doplňkovým kritériem, které rozhoduje až v případě bodové rovnosti.
„Soutěž, která vznikla před lety jako neformální setkání, se vyvinula v uznávanou celostátní událost. Každý rok vidíme, že se úroveň soutěžících zvyšuje, a věřím, že letošní terén v okolí Skalky nabídne férové a zajímavé podmínky pro všechny kategorie,“ doplnil Miloš Balga, jednatel společnosti BS vinařské potřeby, a dodal, že dovednost soutěžících prověří letos keře odrůdy Pálava vysazené v roce 2019. Soutěžící budou mít za úkol stejně jako v minulých letech ořezat 25 keřů s tím, že mohou využít pouze mechanické nářadí (vzhledem k síle dřeva doporučují organizátoři i pilku).
Řezači budou nově rozděleni do tří samostatných kategorií, které umožňují spravedlivé porovnání sil. Kategorie ELITE určena pro zkušené vinohradníky, kteří již překročili věkovou hranici 21 let, zvlášť muže a nově také ženy. Pro nastupující generaci vinařů a studenty odborných škol je pak připravena kategorie JUNIOR, do které se mohou hlásit všichni soutěžící do 21 let včetně.
Kromě samotného klání v řádcích vinic je připraven bohatý doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na odbornou přednášku zaměřenou na aktuální trendy ve vinohradnictví, prezentaci partnerů soutěže a stylové občerstvení s degustací místních vín. Účast v soutěži i vstup pro diváky jsou zdarma. Registrace soutěžících probíhá na místě v den konání od 7:30 hodin.
Soutěž vznikla v roce 1993 jako neformální setkání vinařů. Postupně se z amatérské akce stala seriózní a vyhledávaná celostátní soutěž nejlepších řezáčů révy vinné, která má dobrý zvuk jak mezi vinaři, tak i odborníky z oboru vinohradnictví. Za předchozích 20 ročníků si akce získala velkou oblibu a v posledních letech se jí účastnilo pravidelně kolem osmdesáti soutěžících.
Foto: archiv pořadatelů
|
