Vinaři diskutovali o udržitelné budoucnosti tuzemského vinařství
Brno, 15. února 2026 – Voda a boj se suchem jsou jedny z nejzásadnějších výzev současného vinařství. Staly se hlavním tématem profesního setkání v rámci projektu DoVinic.cz. Přední vinařské společnosti a největší pěstitelé révy se sešli v rámci této platformy již po třetí.
Zástupci společností BOHEMIA SEKT, Lahofer, Zámecké vinařství Bzenec, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice a Château Topoľčianky společně diskutovali o udržitelné budoucnosti vinařství především z hlediska závlahy, klimatických změn a hospodaření s vodou v krajině.
„V České republice v důsledku změny klimatu roste variabilita počasí a zesilují extrémy. Jsme nyní v situaci, kdy není dlouhodobě možné pěstovat efektivně révu ve větších objemech bez ztrát. Vývoj posledních let potvrzuje, že závlaha není doplňkovým opatřením, ale jedním z účinných nástrojů pro udržení kvality a výnosu hroznů, a tím konkurenceschopnosti tuzemských vinařů na domácím i zahraničním trhu,“ uvádí Petr Ptáček, vinohradnický manažer skupiny BOHEMIA SEKT.
Část programu zaměřenou na problematiku vody v krajině a její udržitelnost vedl Václav Rára, z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Diskutovalo se o tom, jak efektivně zadržovat vodu v krajině a jak reagovat na výkyvy počasí způsobené klimatickými změnami. V rámci tohoto bloku byla rovněž otevřena diskuse k aktuálním výstupům konference InterSucho.
„Aktuální data ČHMÚ, projektu InterSucho i další výzkumy ukazují, že roční úhrny srážek se v České republice dlouhodobě výrazně nemění. Dochází však ke změnám v jejich časovém rozložení v průběhu roku. Současně nárůst teploty zvyšuje nároky atmosféry na vodu, což vede k vyššímu výparu, a krajina tak ztrácí více vody i při stejném množství srážek. V podmínkách České republiky znamená zvýšení teploty o 2 °C úbytek zhruba 100 mm vody ročně v důsledku vyššího výparu. Z tohoto pohledu je závlahový systém napojený na stabilní a dostatečně kapacitní zdroj vody účinným adaptačním opatřením v oblastech s napjatou vodní bilancí,“ přiblížil situaci Václav Rára.
Inovace v závlahách: Inspiraci hledají vinaři v Izraeli
Následující část setkání se věnovala inovacím v oblasti závlahy. Společnost BOHEMIA SEKT v loňském roce na Moravě zahájila víceletý test využití závlahy k tzv. regulovanému deficitu v našich podmínkách, který vychází ze způsobu využití závlah v Izraeli v oblasti Judea Hills a v Austrálii v oblast Barrossa Valley.
„Použili jsme izraelskou metodiku a simulovali jsme podmínky italského Vadobbiadene, oblasti, kde se vyrábí prosecco. Postupy jsme aplikovali na tuzemské odrůdy a sledovali, jak optimálně hospodařit s vodou, aby vinohrady lépe zvládaly výkyvy počasí a zároveň zvýšily efektivitu produkce,“ přibližuje probíhající pokus Petr Ptáček.
Sucho v Česku pokračuje
Trend posledních let potvrzuje, že sucho představuje stále závažnější problém a se změnou klimatu bude jeho dopad ještě výraznější. Uplynulý rok byl srážkově pod normálem a ani začátek letošního roku zatím nenaznačuje výrazné zlepšení. Setkání ukázalo, že adaptace na sucho není otázkou jednotlivých vinařství, ale celého systému od krajiny přes výzkum až po státní politiku. Voda není pouhým provozním nákladem, ale strategickým faktorem, který rozhoduje o budoucnosti vinařského oboru.
„Debata se už nevede o tom, zda zavlažovat či ne, ale jak co nejefektivněji s vodou při závlahách pracovat a jak ji ve vinohradu udržet co nejdéle,“ uvedl Bořek Svoboda, ředitel Zámeckého vinařství Bzenec.
Účastníci se shodli na potřebě systematického sdílení dat a zkušeností v oblasti závlah a hospodaření s vodou. Jen společným úsilím lze najít řešení, která pomohou české krajině i vinařství čelit výzvám klimatické změny. Čeští účastníci setkání, tedy BOHEMIA SEKT, Lahofer, Zámecké vinařství Bzenec, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, obdělávají v součtu téměř pětinu všech úrodných vinic v Česku.
