Trh nealkoholických alternativ šumivých vín roste dvouciferným tempem
Brno, 11. února 2026 – Celosvětový trh s nealkoholickými alternativami šumivých vín měl v roce 2025 hodnotu 9,6 miliardy dolarů a do roku 2033 má při průměrné meziroční míře růstu téměř 13 % dosáhnout více než 25 miliard dolarů . Tento trend se výrazně propisuje i do českého trhu, kde poptávka po kvalitních nealkoholických variantách roste dvouciferným tempem.
Obliba odalkoholizovaných šumivých vín v Česku v posledních letech dynamicky roste. Podle retail auditu agentury NIQ vzrostla tato kategorie v maloobchodě meziročně o 17 procent a přesáhla hranici 1,5 milionu prodaných lahví. „Zero“ varianty dnes tvoří již 8 procent celého trhu se šumivými víny.
Největší zastoupení drží společnost BOHEMIA SEKT, která zaujímá 60 procent trhu odalkoholizovaných šumivých vín. Tahounem kategorie je Bohemia Sekt nealkoholický, který byl prvním „zero“ produktem v portfoliu společnosti a jehož prodeje se stabilně pohybují kolem třičtvrtě milionu prodaných lahví za rok. V letošním roce firma navíc plánuje uvést čtyři nové produkty bez alkoholu.
Význam nealkoholických variant roste nejen v maloobchodě, ale stále výrazněji také v gastronomii. „Nealkoholická kategorie šumivých i tichých vín se dnes stává standardní součástí nabídky restaurací a barů. Nejde jen o první měsíce roku, kdy poptávka po nealkoholických alternativách přirozeně narůstá, ale o celý rok, včetně letní sezóny a oblíbených míchaných drinků,“ říká Martin Fousek, marketingový ředitel společnosti BOHEMIA SEKT, a dodává: „Právě v gastronomii vnímáme značný potenciál a chceme provozům nabídnout bohatou a různorodou paletu produktů, která plně reflektuje poptávku spotřebitelů. Naše iniciativa „0% wine friendly“ pomáhá rozšiřovat dostupnost kvalitních nealkoholických alternativ a dává hostům reálnou možnost volby.“
Nejširší nealkoholické portfolio na trhu
Nealkoholické portfolio společnosti BOHEMIA SEKT aktuálně zahrnuje osm produktů napříč kategoriemi šumivých i tichých vín a aperitivů. V roce 2026 společnost plánuje uvést na trh další čtyři novinky a dále tak posílit svou pozici dodavatele s nejširší a nejkomplexnější nabídkou odalkoholizovaných produktů na českém trhu.
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...