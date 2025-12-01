Ve Valticích byla oceněna nejlepší vína České republiky
Brno, 8. února 2026 – Zámecká jízdárna ve Valticích se ve čtvrtek 5. února stala dějištěm nejvýznamnější události tuzemského vinařského kalendáře. Za účasti ministra zemědělství Martina Šebestyána, hejtmana jihomoravského kraje Jana Grolicha a dalších významných hostů byly slavnostně předány ocenění producentům nejlepších vín České republiky pro rok 2026. Národní soutěž vín organizuje Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu a ve spolupráci se Svazem vinařů ČR.
Slavnostní akt v historických prostorách valtického zámku potvrdil výjimečné postavení Salonu vín – národní soutěže vín ČR jako nejprestižnějšího hodnocení v zemi. Letošní 26. ročník se konal pod osobní záštitou prezidenta republiky Petra Pavla, ministra zemědělství Martina Šebestyána a hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, což podtrhuje společenský i hospodářský význam oboru.
Ministr zemědělství Martin Šebestyán ve svém projevu ocenil kontinuitu a profesní úroveň soutěže, která zásadním způsobem formuje obraz českého zemědělství. „Soutěž Salon vín se koná více než čtvrtstoletí. To je důkazem její prestiže, odborné úrovně i důvěry, které se dlouhodobě těší u vinařů i veřejnosti. Oceněná vína potvrzují, že české a moravské vinařství má vysokou kvalitu, silnou tradici a schopnost obstát v mezinárodní konkurenci. Děkuji všem vinařům a vinařkám za jejich každodenní práci, za odvahu inovovat a zároveň navazovat na zkušenosti předchozích generací. Poděkování patří také odborným porotám a všem, kteří se na přípravě a průběhu Salonu vín dlouhodobě podílejí,“ uvedl ministr zemědělství Martin Šebestyán.
Letošní ročník přinesl několik novinek, které reflektují jak rostoucí prestiž soutěže, tak měnící se preference spotřebitelů. „Velmi si vážíme toho, že na základě naší úzké spolupráce s Pražským hradem udělil Salonu vín nově svou osobní záštitu prezident republiky Petr Pavel. Je to pro nás jasný signál, že moravské a české vinařství je vnímáno jako důležitá součást naší národní reprezentace,“ vysvětlil Lubomír Maťák, ředitel Národního vinařského centra a dodal: „Zároveň reagujeme na aktuální trendy a vzrůstající oblibu šumivých vín u nás i ve světě. Proto jsme upravili statut soutěže a poprvé v historii jsme do stálé expozice Salonu vín zařadili hned tři nejlepší sekty, které tak doplňují naši elitní kolekci tichých vín.“
Nová kolekce sta držitelů zlatých medailí představuje absolutní špičku tuzemského vinařství a vzešla z celkového počtu 2 724 přihlášených vzorků. O mimořádné kvalitě a vyrovnanosti letošního výběru svědčí fakt, že hned 87 vín z finální stovky získalo v hodnocení 90 a více bodů. Šampionem Salonu vín 2026 se stal Tramín červený ročníku 2023 z Vinařství Škrobák. Největší zastoupení v aktuálním ročníku získalo BV vinařství se šesti víny, následováno Zámeckým vinařstvím Bzenec s pěti vzorky. Čtyři vína v prestižním výběru mají Vinařství Miroslav Volařík a Vinařství Buchtovi. Z hlediska odrůd tradičně dominuje Ryzlink rýnský se 14 zástupci, následovaný Ryzlinkem vlašským a Veltlínským zeleným, které mají v expozici po deseti vínech. Z červených vín letos nejvíce uspěly odrůdy Frankovka a Rulandské modré, obě zastoupeny devíti víny.
Na slavnostním večeru bylo kromě vín nového ročníku oceněno i nejlepší víno Salonu vín 2025 podle návštěvníků, kterým se stala Pálava, výběr z cibéb, sladké, ročník 2021. Za návštěvníky nejoblíbenější vinařství bylo označeno Vinařství Štěpán Maňák.
Degustační expozice Salonu vín 2026 v historických sklepech valtického zámku je již od soboty 31. ledna přístupná veřejnosti a návštěvníci zde až do 18. prosince mají možnost ochutnat kompletní kolekci stovky oceněných vín v rámci volné degustace nebo řízených programů.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s./Václav Šálek
|
