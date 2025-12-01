Kam za vínem v únoru 2026 aneb tipy na vinařské akce a košty
Brno, 4. února 2026 – Zima je ideálním obdobím, kdy zpomalit, zahřát se sklenkou dobrého vína a vyrazit za zážitky, které potěší všechny smysly. Únor nabízí pestrou paletu vinařských akcí – od otevřených sklepů přes košty a fašanky až po mezinárodní soutěž vín. Ať už hledáte večerní program, víkendový výlet nebo důvod sejít se s přáteli, určitě si vyberete.
Vinařský čtvrtek s Vinařstvím Kern
Dopřejte si uprostřed týdne malý vinařský zážitek. Pravidelný cyklus vinařských čtvrtků nabídne 5. února setkání s Vinařstvím Kern z Březí u Mikulova. Těšit se můžete na řízenou degustaci, osobní vyprávění o vzniku vín i prostor na dotazy a diskusi. Ideální akce pro ty, kdo chtějí víno nejen pít, ale i poznávat.
Ostatkové otevřené sklepy ve Velkých Pavlovicích
Ostatky jsou časem veselí, tradic, dobrého jídla – a samozřejmě i vína. V sobotu 7. února se ve Velkých Pavlovicích otevřou sklepy vinařů, kteří přivítají návštěvníky v masopustním duchu. Čeká vás neformální atmosféra, ostatkový průvod, možnost ochutnávat vína z deseti otevřených sklepů, velký výběr zabijačkových specialit i sladkostí a také pochování basy, které symbolizuje nadcházející období půstu. Následovat bude večerní beseda u cimbálu s cimbálovou muzikou Kapric. Pokud chcete zažít víno v jeho přirozeném prostředí a spojit ho s folklorem, tahle akce je přesně pro vás.
Noční otevřené sklepy v Drnholci
Když se setmí, mají vinné sklepy úplně jinou atmosféru. V sobotu 7. února od 17 hodin se můžete za vínem vydat do Drhnolce, kde se budou degustovat vína z nové sklizně, a to v doprovodu vinařských historických postav jako je Bacchus, hotaři, hospodáři a další. Ideální akce pro ty, kteří chtějí spojit víno s večerním programem a tradicemi.
Vinařská zabijačka v Němčičkách
Zabijačka je oslavou poctivých chutí, které k zimě neodmyslitelně patří. Během víkendu 7. a 8. února se otevře vinařský dvůr v Němčičkách a nabídne tradiční zabijačkové speciality v kombinaci s víny, která k nim skvěle ladí. Ochutnat můžete také trdelníky, beleše a jiné dezerty. Na harmoniku zahraje vyhlášená harmonikářka Miroslava Šubíková a zpěvem pobaví i pohladí Darebný ženy z Velkých Pavlovic. I v neděli 8. února dopoledne budou pořád k prodeji zabijačkové pochutiny a víno s sebou domů.
39. košt vín v Míkovicích
Už 39. ročník koštu vín v Míkovicích potvrzuje, že jde o zavedenou a oblíbenou akci. V sobotu 7. února zde od 14 do 22 hodin můžete degustovat širokou paletu vín, porovnávat jednotlivé vzorky a diskutovat o chutích i stylech. V ceně vstupného je neomezená degustace asi 300 vzorků! K poslechu zahraje cimbálová muzika a připraveno je i občerstvení.
Putování po dobšických sklípcích
V sobotu 7. února se už po jednadvacáté otevřou vinné sklepy v Dobšicích. Od 11 hodin je na programu masopustní zábava s průvodem, hudba, skvělá vína a bohaté občerstvení. Každý z desítek zapojených vinařů představí svá vína v autentickém prostředí. Vyrazte prozkoumat jejich příběhy, styl a atmosféru.
Blaufränkisch International Competition: Mezinárodní soutěž frankovek v Bořeticích
Nová mezinárodní soutěž věnovaná vínům z odrůdy frankovka přináší jedinečnou možnost porovnat tato vína z různých oblastí Evropy i světa. V pátek 13. a v sobotu 14. února ji hostí hotel Kraví Hora v Bořeticích. Program zahrnuje konferenci o Frankovce, degustace soutěžních vzorků a samozřejmě i slavnostní vyhlášení vítězů 1. ročníku Blaufränkisch International Competition. Výjimečnou událost doplní také Mezinárodní 5chodové gourmet menu s Frankovkami napříč Evropou.
Den otevřených sklepů VOC Valtice
Valentýn ve sklepě? Proč ne. V sobotu 14. února se milovníkům vína otevře od 11 do 18 hodin sedm vinařství spolku VOC Valtice. Degustace vín originální certifikace je vhodná nejen pro páry, ale pro všechny, kteří chtějí zažít atmosféru historického vinařského města. Zajištěna je kyvadlová doprava zdarma. Ve stejný den proběhne ve Valticích také tradiční slavnost fašanku s průvodem masek – k tanci a do kroku hraje dechová hudba Mikulovanka.
Fašank s mikulovskými vinaři
Fašank v Mikulově nabídne dvoudenní sérii ochutnávek místních vín. V pátek 20. února je připravena komentovaná degustace vín ze tří mikulovských vinařství – Volařík, Entrée a Orisek. Zástupci jednotlivých vinařství představí celkem 10 vzorků: sekt, 8 vín a závěrečné překvapení... Řízená degustace probíhá ve Vinařství Volařík od 18 do 20 hodin. Kapacita je omezená, proto s nákupem vstupenky dlouho neotálejte. V sobotu 21. února naváže volná degustace více než 60 vzorků vín od vinařů z Mikulova. Zde je vstup volný a platí se za jednotlivé vzorky.
Tour de sklep v Popicích
Příjemnou zimní procházku slibuje už 18. ročník tradiční vinařské akce v Popicích. Zapojeny jsou dvě desítky místních vinařů, kteří se těší na popovídání si s návštěvníky, kteří se mohou seznámit nejen se zdejšími víny, ale i se zajímavostmi obce a jejího okolí. Celkem bude v sobotu 21. února od 12 do 19 hodin k ochutnání více než 120 vzorků vín. Tour de sklep je ideální akcí pro všechny, kdo rádi objevují víno v pohybu.
Tipy na další vinařské akce naleznete na webu vinazmoravyvinazcech.cz
Zdroj: Vinařský fond ČR, foto: ideogram.ai
