Salon vín ve Valticích zahájí novou sezónu již v sobotu 31. ledna
Brno, 30. ledna 2026 – Národní vinařské centrum otevírá v sobotu 31. ledna novou degustační expozici Salonu vín ČR. Veřejnost tak bude mít první příležitost ochutnat aktuální kolekci sta nejlepších vín pro rok 2026, která vzešla z rekordní konkurence a náročného tříkolového hodnocení profesionálních degustátorů.
Nová kolekce sta držitelů zlatých medailí představuje absolutní špičku tuzemského vinařství a vzešla z celkového počtu 2 724 přihlášených vzorků. O mimořádné kvalitě a vyrovnanosti letošního výběru svědčí fakt, že hned 87 vín z finální stovky získalo v hodnocení 90 a více bodů. Díky tomu budou mít návštěvníci jistotu, že v historických sklepech valtického zámku nenarazí na jedinou průměrnou lahev, ale naopak si udělají dokonalou představu o tom, v jak skvělé formě vína od tuzemských vinařů jsou.
Samotná expozice na zámku nabídne milovníkům vína několik typů programů, od oblíbené volné degustace až po programy řízené sommelierem. Hosté zde mohou ochutnat i absolutního Šampiona, kterým se pro letošní rok stal Tramín červený ročníku 2023 z Vinařství Škrobák, či vítěze dalších kategorií. Celá kolekce zahrnuje 25 odrůd od 61 vinařů a vinařských firem. Z hlediska odrůd v expozici tradičně dominuje Ryzlink rýnský, následovaný Ryzlinkem vlašským a Veltlínským zeleným. Z červených vín letos nejvíce uspěly odrůdy Frankovka a Rulandské modré.
Degustační expozice v historických sklepech valtického zámku bude po slavnostním otevření 31. ledna přístupná veřejnosti až téměř do 18. prosince. Vína oceněná prestižní značkou lidé poznají podle medaile „Salon vín 2026“ na lahvích nejen přímo ve Valticích, ale i v běžné obchodní síti či v restauracích.
Nad 26. ročníkem soutěže, kterou organizuje Národní vinařské centrum za podpory Vinařského fondu a ve spolupráci se Svazem vinařů ČR, převzali záštitu prezident Petr Pavel, hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich a ministr zemědělství.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
