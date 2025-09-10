Vynikající úspěch našich vín na prestižní mezinárodní soutěži v Montréalu
Brno, 27. října 2025 - Česká republika zaznamenala skvělý výsledek na mezinárodní soutěži Sélections Mondiales des Vins Canada 2025 konaná pod záštitou OIV a Vinofed. Tuzemská vína, která se utkala s více než 1 550 vzorky z 26 zemí, získala celkem 13 medailí. Velkou zlatou si odvezlo Vinařství Volařík za svůj Johanniter.
Sélections Mondiales des Vins Canada je největší mezinárodní vinařskou soutěží v Americe, jejíž letošní ročník přinesl specifické hodnocení. Porota složená z dvanácti komisí (enologové, novináři, obchodníci) konstatovala vysokou průměrnou kvalitu přihlášených vín, což se projevilo úpravou medailových hranic.
Česká republika potvrdila své postavení na světové vinařské mapě a z Montréalu si odváží 1 velkou zlatou a 12 zlatých medailí. Velká zlatá medaile putuje do Vinařství Volařík za Johanniter, výběr z hroznů, 2024.
„Výsledky z Montréalu jsou důkazem stability a kvality našich vín v mezinárodní konkurenci. Úspěšnost 30 % podtrhuje, že české vinařství má co nabídnout i na trzích, kde tradičně dominují producenti jako Portugalsko, Francie, Itálie a Španělsko,“ komentovala zisk medailí národní sommelierka Klára Kollárová, která se hodnocení účastnila jako degustátorka.
„Kanada je složitý trh, v každém regionu fungují jiné společnosti na dovoz a prodej vín a také přístup a otevřenost konzumentů je velmi různá. Quebec ale patří mezi trh otevřený a uvolněný, jeho gastroscéna hýří všemi chutěmi světa, a tak je tu velký prostor i pro naše vína,“ zhodnotila Klára Kollárová a dodala, že bylo velmi užitečné tento systém pochopit, ale hlavně vína odprezentovat jednotlivým nákupčím, se kterými zasedla do hodnotících komisí. „Naše vína měla velký ohlas nejen na masterclass, ale také na po soutěžním eventu, na který dorazilo 50 obchodníků, sommelierů a influencerů z provincie Quebec.“ Zprostředkovala Klára Kollárová svoji zkušenost ze soutěže, kde se ochutnávala nejen vína, ale i saké a nealkoholická vína.
S ohledem na nadprůměrnou kvalitu vzorků a vysoké nároky na ocenění rozhodla letos porota, že nebudou udělovány stříbrné medaile (obvykle 87–88 bodů). Vína tak mohla získat pouze dvě nejvyšší ocenění: Zlatá medaile (od 89 bodů) a Velká zlatá medaile (Grand Gold) (od 93 bodů), čímž se zvýšila prestiž a hodnota získaných kovů. “Pokud by byly udělovány i stříbrné medaile, získali bychom jich pro naše vína dalších třináct,” doplnila Klára Kollárová.
Sélections Mondiales des Vins Canada je mezinárodní soutěž s porotou složenou z 12 komisí, v nichž zasedají enologové, novináři a obchodníci z celého světa. Soutěž je známá svou rigorózností a patří k nejprestižnějším ve svém oboru, s velkým zastoupením evropských vín.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
