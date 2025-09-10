Soutěž Vinařství roku 2025 nově ocení i péči o krajinu
Brno, 3. září 2025 – Svaz vinařů České republiky oficiálně zahajuje 16. ročník prestižní oborové soutěže Vinařství roku 2025, která komplexně hodnotí činnost tuzemských vinařství. Mění se způsob ocenění v hlavní kategorii a udělena bude i nová Cena Vinatura vyzdvihující ekologické počiny. Vinařství se mohou přihlásit do 14. září. Slavnostní vyhlášení se potom uskuteční 26. února 2026.
Soutěže o titul Vinařství roku 2025 přináší zásadní změnu. Od tohoto ročníku se ruší dřívější rozdělení do kategorií malých, středních a velkých vinařství. „Místo toho udělíme pouze jediný titul Vinařství roku 2025 absolutnímu vítězi, což výrazně zvyšuje prestiž a význam tohoto ocenění,“ vysvětlil prezident Svazu vinařů ČR Martin Chlad a doplnil, že titul získá vinařství, které svým podnikáním v oboru nadmíru pozitivně vybočuje z řady ostatních vinařství v České republice daném roce, dlouhodobě přispívá k rozvoji oboru a posouvá dál moravské a české vinařství. Systém hodnocení vinařství je stejně jako v minulém roce třístupňový.
Kromě změny v hlavní kategorii je letošní novinkou i Cena Vinatura 2025. „Ocenění připadne subjektu, který významně přispěl k podpoře udržitelnosti ve vinohradnictví nebo vinařství. Půjde o konkrétní ekologické počiny ve vinicích a krajině, které mají pozitivní dopad na zadržování vody, adaptaci na změny klimatu a podporu biodiverzity,“ zdůraznil Martin Chlad a dodal, že rozhodující budou konkrétní a měřitelné výsledky v terénu a také přenositelnost dobré praxe do dalších vinařských obcí a tratí.
Důvod, proč se soutěž nyní zaměřuje právě na toto téma, je zřejmý. Vinohrad je součástí krajiny a její kondice rozhoduje o budoucnosti nejen vinohradnictví a vinařství, ale celé společnosti. Sucho, eroze a extrémy počasí zvyšují nároky na péči o půdu a vodu. Opatření, která zadržují vláhu, chrání půdní strukturu a podporují pestrost života, zvyšují odolnost vinic i kvalitu sklizně v náročných ročnících. „Vinařství se významnou měrou podílí na krajinotvorbě a zachování biodiverzity, ostatně jedním z dlouhodobých cílů našeho Strategického plánu na roky 2025 a 2045 je navýšit poměr ekologických vinic na 15 % oproti stávajícím 6,5 %. Cena Vinatura proto vyzdvihne praktické, dlouhodobé kroky v terénu, nikoliv jen marketingové proklamace,“ upozornil Martin Chlad.
16. ročník soutěže vyvrcholí 26. února 2026, kdy budou vyhlášena ocenění Vinařství roku 2025, Cena Vinatura 2025, Enolog roku – cena mladému vinaři, enologovi, do 40 let, Cena prof. Viléma Krause, CSc. – pro významnou vinařskou osobnost za celoživotní přínos oboru vinohradnictví nebo vinařství, a také Cena studentů Zahradnické fakulty MENDELU. Slavnostním galavečerem opět provede moderátor Marek Eben.
Vítězi titulu Vinařství roku se v minulosti stala Vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství, Reisten, dvakrát vinařství Sonberk, vinařství Jindřicha Kadrnky, Thaya vinařství a v loňském roce vinařství Štěpána Maňáka.
Soutěž vyhlašuje a titul „Vinařství roku“ uděluje Svaz vinařů České republiky ve spolupráci s Národním vinařským centrem, za významné podpory Vinařského fondu ČR a Jihomoravského kraje. Akce je pořádána pod záštitou hejtmana Mgr. Jana Grolicha a primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Partnerem soutěže je také Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum, o.p.s.
