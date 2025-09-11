Veřejná ochutnávka vín Znojemské podoblasti nabídne šampiona i další oceněná vína

Brno, 2. září 2025 – Dolní Kounice se 6. září stanou centrem milovníků vína. Společně s Historickými slavnostmi Rosa Coeli se zde uskuteční veřejná výstava vín, která uspěla v Národní soutěži vín Znojemské vinařské podoblasti. Letošním šampionem této podoblasti se stalo Sylvánské zelené 2022, pozdní sběr.

Ochutnávka Dolní Kounice

Výstava vín je každoročně vyhledávanou akcí. Hostí ji město Dolní Kounice v sobotu 6. září od 13 do 21 hodin. V místním kulturním domě budou mít návštěvníci příležitost ochutnat to nejlepší, co letos vinaři ze Znojemské vinařské podoblasti do soutěže přihlásili. A to včetně šampiona – Sylvánského zeleného 2022, pozdní sběr od společnosti Davinus.

Samotné hodnocení všech přihlášených vín proběhlo 21. srpna v Centru Excelence ve Valticích, kde osm odborných komisí posuzovalo 348 vzorků od 45 vinařů a vinařství. Porotci udělili 15 velkých zlatých, 103 zlaté a 3 stříbrné medaile, přičemž do celostátního kola Salonu vín postoupilo 310 vín.

„Výstava vín v Dolních Kounicích, kterou pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 je jedinečnou příležitostí, jak představit výsledky soutěže široké veřejnosti. Lidé mohou na jednom místě ochutnat nejen letošního šampiona, ale i pestrou paletu dalších vín, která úspěšně reprezentují naši vinařskou podoblast,“ uvedl Petr Gondáš z Národního vinařského centra: „Věříme, že spojení degustace s historickými slavnostmi Rosa Coeli vytvoří nezapomenutelný zážitek a přiblíží návštěvníkům krásu zdejšího regionu.“

Největší a nejvyšší soutěž vín v Česku pořádá Svaz vinařů České republiky společně s Národním vinařským centrem, za finanční podpory Vinařského fondu. Vstupné na ochutnávku činí 250 Kč, v ceně je zahrnuta degustační sklenička a volná degustace všech vystavených vzorků.

Výstava vín v Dolních Kounicích je součástí Historických slavností Rosa Coeli. Na programu mají nejrůznější historická hudební i šermířská vystoupení, rytířské souboje na koních, párová akrobacie, loutkové divadlo, alchymistické pokusy nebo ohňová show.

Zdroj a foto: Národní vinařské centrum


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...