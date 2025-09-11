Veřejná ochutnávka vín Znojemské podoblasti nabídne šampiona i další oceněná vína
Brno, 2. září 2025 – Dolní Kounice se 6. září stanou centrem milovníků vína. Společně s Historickými slavnostmi Rosa Coeli se zde uskuteční veřejná výstava vín, která uspěla v Národní soutěži vín Znojemské vinařské podoblasti. Letošním šampionem této podoblasti se stalo Sylvánské zelené 2022, pozdní sběr.
Výstava vín je každoročně vyhledávanou akcí. Hostí ji město Dolní Kounice v sobotu 6. září od 13 do 21 hodin. V místním kulturním domě budou mít návštěvníci příležitost ochutnat to nejlepší, co letos vinaři ze Znojemské vinařské podoblasti do soutěže přihlásili. A to včetně šampiona – Sylvánského zeleného 2022, pozdní sběr od společnosti Davinus.
Samotné hodnocení všech přihlášených vín proběhlo 21. srpna v Centru Excelence ve Valticích, kde osm odborných komisí posuzovalo 348 vzorků od 45 vinařů a vinařství. Porotci udělili 15 velkých zlatých, 103 zlaté a 3 stříbrné medaile, přičemž do celostátního kola Salonu vín postoupilo 310 vín.
„Výstava vín v Dolních Kounicích, kterou pořádá Bratrstvo vinařů a kopáčů 1737 je jedinečnou příležitostí, jak představit výsledky soutěže široké veřejnosti. Lidé mohou na jednom místě ochutnat nejen letošního šampiona, ale i pestrou paletu dalších vín, která úspěšně reprezentují naši vinařskou podoblast,“ uvedl Petr Gondáš z Národního vinařského centra: „Věříme, že spojení degustace s historickými slavnostmi Rosa Coeli vytvoří nezapomenutelný zážitek a přiblíží návštěvníkům krásu zdejšího regionu.“
Největší a nejvyšší soutěž vín v Česku pořádá Svaz vinařů České republiky společně s Národním vinařským centrem, za finanční podpory Vinařského fondu. Vstupné na ochutnávku činí 250 Kč, v ceně je zahrnuta degustační sklenička a volná degustace všech vystavených vzorků.
Výstava vín v Dolních Kounicích je součástí Historických slavností Rosa Coeli. Na programu mají nejrůznější historická hudební i šermířská vystoupení, rytířské souboje na koních, párová akrobacie, loutkové divadlo, alchymistické pokusy nebo ohňová show.
Zdroj a foto: Národní vinařské centrum
