Tuzemské vinice v ohrožení. U sousedů se šíří devastující choroba
Brno, 23. října 2025 – Agresivní genotyp nebezpečné karanténní choroby známé jako zlaté žloutnutí se objevil na Slovensku, v Maďarsku a ve Slovinsku. Varianta označovaná jako M54 dokáže během krátké chvíle zlikvidovat celou vinici. Nemoc způsobená fytoplazmou je přenášena hmyzem, nejčastěji křískem révovým. Nejhorší je situace právě na Slovensku, kde úřady nezareagovaly na přítomnost fytoplazmy důrazně.
Přestože první výskyty byly potvrzeny již v roce 2021, první karanténa byla nařízena až v roce 2023. Čeští vinaři se proto obávají, aby nedošlo k jejímu zavlečení do Česka ze sazenic množených na území států s prokázaným výskytem.
„V tuto chvíli podnikáme všechny preventivní kroky, které koordinujeme s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ). Zároveň vyzýváme všechny vinaře, aby věnovali zvýšenou pozornost svým vinohradům,“ vysvětluje prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Případné masivní šíření by způsobilo značné ekonomické škody a výrazný pokles ploch vinic. „Zasažený vinohrad se musí vytrhat i s kořeny a teprve po dvou letech je možné jej znovu osázet. Situace jen dokazuje, jak je náš obor křehký a komplikovaný. Když si odmyslím mrazy nebo nepříznivé počasí v době sklizně, je zlaté žloutnutí nepřítel vinařů číslo jedna,“ dodává Chlad.
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský již od roku 2021 realizuje pravidelný monitoring a případně rozhoduje o nápravných opatřeních. Ta při záchytu mírnější varianty v roce 2021 spočívala v likvidaci infikovaných keřů a následné aplikaci ochrany proti křískovi.
Zdroj a foto: Svaz vinařů ČR
|
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
Kalendář vinařských akcí
|Po
|Út
|St
|Čt
|Pá
|So
|Ne
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31