Festival Pop Messe nabídne i BRNO stage s chill-out zónou

Brno, 24. července 2024 - Brněnský hudební festival Pop Messe, který proběhne od 25. do 27. července, patří mezi přední akce zaměřené na současnou pop, elektronickou, rap a indie scénu. V rámci svých aktivit se do něj pravidelně zapojuje i TIC BRNO. Letos návštěvníky festivalu čeká něco víc. Dostanou unikátní prostor nerušeně zažít pravý brněnský vibe v BRNO zóně, která vyroste ve festivalovém areálu. Cílem je naladit je a iniciovat jejich další návštěvy Brna také v budoucnu v době mimo konání festivalu. Součástí spolupráce s festivalem je také vydání speciální edice turistické karty BRNOPAS.

„Nejen, že jsme letos využili náš stávající produkt, kterým je turistická karta BRNOPAS, a vytvořili s organizátory její speciální edici ÖFF MÅSSE BRNOPAS zcela na míru festivalovým návštěvníkům. Šli jsme ještě dál. Přímo v rámci areálu festivalu jsme připravili BRNO DJ a chill-out zónu, kde můžete vyhledat odpočinek, stín, ale také dobré jídlo a drinky a skvělou DJ stage. Vše z rukou brněnských promotérů, architektů, designerů a barmanů z proslulých místních podniků. Brno je městem festivalů, zejména hudebních, které každoročně přitáhnou do Brna statisíce fanoušků z Česka i zahraničí, je městem skvělých hudebních klubů a v neposlední řadě je kreativním městem hudby UNESCO. Ve festivalech spatřujeme skvělou příležitost pro stylovou prezentaci Brna a dlouhodobý branding Brna jako atraktivní evropské destinace se špičkovou kulturní nabídkou a vysokou kvalitou služeb. To jsme také zakotvili do nové strategie destinačního marketingu města Brna,” říká Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

V BRNO zóně, kterou navrhli brněnští architekti Adam Horák a Gabriel Kurtis, najdete pohodlnou odpočinkovou lounge sekci v červeno-bílých barvách města Brna, dvoupatrovou věž, kde vám namíchají světové drinky Lidi z Baru, gastro kout, v němž si pochutnáte na vietnamské kuchyni od brněnské Domoviny a na pečených bramborách s náplní na mnoho způsobu od jihomoravského foodtrucku Get Jacket, výběrovou kávou vás osvěží kavárna Rebelbean. Celý prostor zpříjemní stromky z Lesů města Brna a světelný design z rukou light designerky Barbory Pejkové. Nebude chybět TIC BRNO se svým stylovým Brno elektromobilem, kam si můžete skočit mimo jiné pro festivalovou kápézetku. Brno letos drží titul European Capital of Christmas. Budou tam i Vánoce? V Brně nikdy nevíš...

Ani při odpočinku ale nepřijdete o kvalitní hudební produkci. Program DJ BRNO Stage připravili Tomino Kelar a Myslivec, členové kapely Midi Lidi, objeví se na ní například Cesar Chunk z Peru, belgický Asa Moto, Cashu z Brazílie, Nathan Micay z Dánska, DJ Joshek a BadFocus z ČR a brněnská senzace Tom Holič.

K zakoupení je stále i festivalová verze turistické karty ÖFF MÅSSE BRNOPAS, která nabízí volnočasové služby a turistické cíle vybrané s citem pro Brno a pro danou cílovou skupinu. Ve verzi More fun (existuje také verze Basic) nabízí slevy do vily Stiassni a VIDA! science centra a zdarma pak MHD, dopolední vstupy na koupaliště Riviéra, architektonické prohlídky BVV, a součástí nabídky je i brněnská divoká karta, Vodojemy Žlutý kopec. Nejen festivalem může být člověk v Brně živ!

Zdroj: TIC BRNO, foto: Ingimage