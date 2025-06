FOOD FESTIVAL S MOROU láká na techniku, kulturu i dobré jídlo

Brno, 3. června 2025 – Technické muzeum v Brně (TMB) letos připravilo pro návštěvníky kulturně-společenskou akci – FOOD FESTIVAL S MOROU. Akce určená široké veřejnosti se koná v sobotu 7. června 2025 od 10.00 do 20.00 ve venkovních i vnitřních prostorách muzea na ulici Purkyňova 105 v Brně – Králově Poli. Festival navazuje na probíhající výstavu „MORA. Dvě staletí cesty dějinami“, která se otevřela návštěvníkům muzea letos na jaře.

Součástí festivalu je hudebně-zábavný program pro všechny věkové kategorie spojený s prohlídkou stálých expozic a výstav, prezentací historických vozů v exteriéru muzea a zároveň s jízdami historických vozidel MHD. Akce se koná v rámci festivalu REGIOJET IGNIS BRUNENSIS 2025, stejně jako další tradiční akce, jež jsou jeho součástí a na nichž se TMB aktivně podílí – Parní Olympia či Dopravní nostalgie a zábava pod hradbami.

„Spolupráce s firmou MORA MORAVIA, díky níž vznikla naše letošní největší výstava – ‘MORA. Dvě staletí cesty dějinami‘, úspěšně pokračuje uspořádáním FOOD FESTIVALU S MOROU v areálu Technického muzea v Brně,“ uvádí Mgr. Josef Večeřa, náměstek ředitele TMB pro Odbor vědy a techniky. „Značku MORA, která je na trhu již úctyhodných 200 let, chceme ukázat i v kontextu přípravy jídla a chuťových zážitků spolu s bohatým kulturním programem. To vše prezentujeme v rámci dokumentace historie vědy a techniky, se kterou je vývoj výrobků MORA nerozlučně spojený.“

Návštěvníci jihomoravské metropole mají možnost zažít tento den i jízdu historickými vozidly MHD z depozitářů Technického muzea v Brně. Ze zastávky Klusáčkova na zastávku Technické muzeum pojede motorový tramvajový vůz č. 99. Jízdu z konečné trolejbusů Česká na ulici Brandlova po trase linky č. 32 na Slovanské náměstí a dále přímo k Technickému muzeu v Brně umožní historické autobusy. Muzeum nasadí do provozu také trolejbusy ze svých sbírek (Škoda 17Tr, Škoda 14Tr01, Škoda 15TrR), které budou vozit cestující na celé trase linky 32 na konečnou zastávku Srbská, odkud lze k Technickému muzeu v Brně dojít pěšky (cca 10 min).

„Fanoušci historických vozidel hromadné dopravy budou zcela určitě nadšeni z nově zrekonstruovaného exponátu z našich muzejních depozitářů,“ podotýká Mgr. Josef Večeřa. „Trolejbus Škoda Sanos, jež prošel náročným konzervátorsko-restauračním zásahem v ceně cca 7,5 mil. Kč, bude v cca 12.45 na pódiu slavnostně předán Dopravnímu podniku města Brna a veřejnosti k užívání.”

Ve sbírce Technického muzea v Brně představuje Škoda Sanos první typ velkokapacitních kloubových trolejbusů vyráběných v bývalém Československu. Jedná se o prototyp zhotovený ve Škodě Ostrov v roce 1982, kdy byl též vystaven na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Jeho karoserie pochází z produkce firmy FAS 11 Oktomvri Skopje. Dochovaný trolejbus byl v provozu ve Zlíně v letech 1983–1994 a jako unikátní prototyp byl poté nabídnut do sbírek Technického muzea v Brně a s ohledem na jeho technický stav byl uložen v depozitáři v Brně-Líšni. V roce 2001 byl převezen tahačem do trolejbusové vozovny Komín Dopravního podniku města Brna. V letech 2002 až 2008 tak byl využíván pro předváděcí jízdy. V květnu 2008 musel být odstaven z provozu kvůli postupující koroze vozové skříně a nízkého izolačního stavu elektrické výzbroje. Teprve v roce 2019 bylo zahájeno jeho dlouhodobé konzervování-restaurování v rozsahu generální opravy.

„V 11.00 bude FOOD FESTIVAL S MOROU zahájen a jeho bohatý program potrvá až do 20.00,“ upřesňuje Josef Večeřa. „Díky velkoplošné obrazovce na pódiu umístěném v exteriéru muzea bude možno sledovat pět vstupů Live cooking show s Markétou Hrubešovou a nabídneme i poutavou Barmanshow. Pro dětské návštěvníky festivalu jsme zajistili vystoupení Michala Nesvadby či hudební kapely Čiperkové. Dále se představí Pavel Tomeš se svou stand up show, hudebním fanouškům festival nabídne jak muzikálové melodie v podání interpretů Městského divadla Brno, tak i vystoupení populárních českých hudebníků – Xindla X a Pokáče. Venkovní interaktivní program zahrnuje šlapací letadélka či letecké simulátory a dílničku s výrobou letadélek.“

V interiéru muzea si mohou účastníci FOOD FESTIVALU S MOROU prohlédnout všechny stálé expozice muzea včetně aktuálně probíhajících výstav, především největší z nich – MORA. Dvě staletí cesty dějinami, s níž souvisí i samotná sobotní akce. V expozicích budou připravena od 10.00 do 17.00 interaktivní stanoviště s edukačním programem tematicky zaměřeným na vaření a jídlo, jako je např. mletí kávy či vážení na historických vahách. Ve venkovním prostoru muzea se představí historické vozy ze sbírek Technického muzea v Brně, k nimž bude zájemcům nabídnuta v průběhu dne také komentovaná prohlídka. V souvislosti s historií domácích spotřebičů MORA předvede Salon první republiky dobovou módu, jejímž prostřednictvím mohou diváci nahlédnout do života hospodyněk – jak se oblékaly k plotně, na doma a do společnosti.

O kulinářské zážitky se na festivalu postarají stánky nabízející oblíbený street food. Dále bude možnost ochutnat vína z Moravy a vína z Čech ve stanu Vinařského fondu ČR či piva z lokálních pivovarů. Po celý den se také bude péct chléb v historické vojenské polní pekárně, kterou má Technické muzeum v Brně ve svých sbírkách od roku 2007.

Vstup na FOOD FESTIVAL S MOROU je v ceně běžného vstupného do muzea.

Změna programu vyhrazena.

