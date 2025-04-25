Brněnské podzemí loni navštívilo přes čtvrt milionu lidí
Brno, 29. ledna 2026 – Do pěti objektů Brněnského podzemí spravovaného TIC BRNO loni sestoupilo dohromady rekordních 263 428 lidí. Mezi nejnavštěvovanější patří Vodojemy Žlutý kopec následované Kostnicí u sv. Jakuba. Pro tento rok plánuje podzemí řadu kulturních akcí, ale také zimní uzavírky. Kdy tedy do podzemí vyrazit?
Vodojemy, Kostnice, Labyrint, Sklep a Kryt. Každý objekt Brněnského podzemí je zcela jiný, každý přináší jiný pohled na Brno a jeho historii a taky zcela jinou atmosféru. I proto jsou turisty tak oblíbené. „Loňský rok návštěvnosti Brněnského podzemí opravdu přál. Oproti roku 2024, kdy do něj zavítalo 174 743 lidí, vzrostla návštěvnost o 88 tisíc turistů. Vodojemy se s návštěvností 116 503 dostaly dle dat z roku 2024 mezi top 5 památek v Brně. Zásadně si polepšila i Kostnice s 81 345 návštěvníky,” řekla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.
Rostoucí tendenci má dlouhodobě i návštěvnost Labyrintu pod Zelným trhem (loni 52 667 návštěvníků). Na rodiny s dětmi se zaměřuje Sklep pod Novou radnicí (v roce 2025 10 306 návštěvníků), který prezentuje brněnské pověsti a legendy. Zcela odlišný zážitek a prohlídky pouze jeden den v týdnu nabízí Kryt Denis pod Petrovem, který navštívilo 2 607 lidí.
Kdy (ne)vyrazit do podzemí?
V podzemí je stálá teplota kolem 13 °C, a proto je vhodné k návštěvě jak v zimě, tak v létě. Vzhledem k vysoké návštěvnosti a také náročnosti podzemního prostředí (vlhkost, obtížné odvětrávání, atd.) je však třeba podzemní prostory zkontrolovat a provést rozsáhlé opravy a rekonstrukce ještě před hlavní turistickou sezónou. Z tohoto důvodu budou jednotlivá podzemí zavřena veřejnosti v následujících termínech:
- Labyrint pod Zelným trhem: do 29. 1. 2026 (30. 1. na pololetní prázdniny bude otevřeno)
- Vodojemy Žlutý kopec: 2.–27. 2. 2026
- Kostnice u sv. Jakuba: 2.–31. 3. 2026
Vodojemy se v únoru stanou místem natáčení velké zahraniční produkce. Po zbytek měsíce zde budou probíhat nutné opravy, konkrétně nátěry schodišť a železných částí, instalace zabezpečovací techniky, oprava betonových podlah ve Vodojemu 2, instalovaní čerpadel u výlevek, vybudování vodovodní a kanalizační přípojky pro food truck a další.
Největší zásahy čekají Kostnici, ve které proběhne rekonstrukce elektroinstalace a vstupní haly. Aktuální informace k uzavírkám budou zveřejňovány na webových stránkách a sociálních sítích.
Za kulturou do podzemí
TIC BRNO oživuje Brněnské podzemí také různorodými akcemi. V rámci dlouhodobého projektu VodojeMyArt spolupracuje s brněnskými, českými i zahraničními tvůrci. Návštěvníci si užili řadu koncertů, performance, vizuálních show i site-specific akcí, proběhlo také několik speciálních projektů, jako například natáčení alba, videoklipu, či studentská filmová tvorba.
I v tomto roce nabídnou VodojeMyArt bohatý program. Nejblíže je víkendová akce k symbolické oslavě Světového dne vody. Od května do října budou znovu součástí festivalu Brno ŽIVĚ: Sessions 56 sec., dále se prostory zapojí do festivalu Maraton hudby Brno, Janáček Brno a poprvé také JazzFestBrno. Spolek ProART představí v betonovém vodojemu premiéru performance SINFONIETTA 100 ke 100. výročí Janáčkovy Sinfonietty. Návštěvníci se mohou znovu těšit na zvukovou lázeň nebo zimní módní přehlídku v rámci Open Fashion Studios. Už nyní je možné zakoupit vstupenky na červnovou Degustaci vín u cimbálky (8. 6. od 17:00).
Na pravidelné přednášky nově láká Sklep pod Novou radnicí. Ta nejbližší s názvem Může se Špilberk jmenovat Špilberk?, proběhne 29. ledna od 18:00 s historičkou a spisovatelkou Janou Čerminovou. V únoru zájemce čeká přednáška Život vojáka římského císaře (12. 2. od 18:00) a Její ručky pánové líbali a dámy jim žehnaly... Večer se starou Charvátovou (26. 2. od 18:00).
Zdroj a foto: TIC/KIVA
