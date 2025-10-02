Brněnské podzemí zve na dušičkové prohlídky, strašidelné zážitky i historické přednášky
Brno, 23. října 2025 – Brněnské podzemí se s příchodem podzimu promění v místo plné příběhů, tajemství a světel svíček. TIC BRNO zve návštěvníky na dušičkové prohlídky, halloweenské zážitky i tematické přednášky, které propojují historii města s tajemnou atmosférou pod povrchem.
Dušičky jinak: světlo svící, strašidla i děsivé zážitky
Dušičkový víkend nabídne od 31. října do 2. listopadu program pro malé i velké. V Kostnici u sv. Jakuba proběhnou v pátek i sobotu dušičkové prohlídky za svitu svící, které připomenou památku zesnulých v jedné z největších kostnic v Evropě.
Pouze dospělým, kteří se nebojí opravdové temnoty, je určen páteční Postapokalyptický kryt Denis – mrazivě hororový zážitek pro odvážné, plný tajemných zvuků, světel a tísnivé atmosféry skrytých chodeb, které si malé skupiny projdou samy jen s baterkou.
V sobotu ožijí v Labyrintu pod Zelným trhem Příběhy brněnských nebožtíků. Děti i rodiče v jednotlivých místnostech potkají postavy z brněnské historie, například hraběnku Amálii, Elišku Rejčku, či šamana z Francouzské.
Rodiny s menšími dětmi pak v neděli čeká Pohádkové strašení ve Sklepě pod Novou radnicí, které bude zábavné, hravé a jen tak akorát strašidelné. Malí návštěvníci mohou přijít v kostýmech nebo si je vyrobit na místě v tvůrčí dílničce. Průvodce Charón je poté zavede mezi černé duše, čarodějnice a jezinky a na závěr je čeká souboj s medúzou.
Podzemní přednášky: smrt a rozklad nebo římské legie
Ve Sklepě pod Novou radnicí se v říjnu a listopadu rozbíhá nová série tematických večerů. Už 23. října ji zahájí přednáška Smrt a rozklad v Brně od Jany Čuprové a Zdenky Pitrunové.
V listopadu se pak návštěvníci mohou těšit na promítání a besedu Momenty ticha fotografa Miroslava Hlinky (6. 11.), který přiblíží krásu i symboliku českých kostnic, a na historickou přednášku Vojsko císaře Marca Aurelia na Moravě (20. 11.) s historikem Tomášem Antošem.
Zdroj a foto: TIC BRNO/Michal Růžička
