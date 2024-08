Užijte si druhou půlku léta s TIC BRNO

Brno, 31. července 2024 – Letní prázdniny se přehouply do své druhé poloviny stejně, jako multižánrový festival UPROSTŘED. I v srpnu a září si však můžete užívat kulturní program přímo v ulicích, oslavit Den Brna, nebo se příjemně ochladit v brněnském podzemí či posvátném tichu brněnských kostelů.

Speciálně pro festival UPROSTŘED letos vznikla módní přehlídka Svlečená emoce s živou hudbou, která oživí park na Moravském náměstí 19. srpna. Vytvořilo ji absolventské duo Nikola Kovářová a Adam Vejtasa ze Střední školy umění a designu a Vyšší odborné školy Brno. V programu festivalu dále vystoupí například Robin Schenk s kapelou, Jam in X, Anoda, nebo si zajděte do Denisových sadů na stylovou tančírnu “Back to the Fifties”.

Poslední den festivalu bude věnován vzpomínce na 21. srpen 1968. V propojení s Institutem Paměti národa uvidíte na Staré radnici nejprve inscenaci Divadla FESTE Moc bezmocných a následně proběhne promítání filmu Viktor Fajnberg: Disidentem k zbláznění a debata s hosty.

TIC BRNO zve v srpnu na další dva své festivaly. Historický Den Brna (16.–18. 8.) vás vrátí do doby třicetileté války a obléhání Brna Švédy. Závěr srpna bude patřit 20. ročníku rodinného divadelního festivalu Na prknech, dlažbě i trávě (25.–27. 8.). Malí i velcí si v Björnsonově sadu užijí pouliční divadlo, nový cirkus i doprovodné koncerty.

I v létě pokračuje projekt VodojeMyArt ve Vodojemech Žlutý kopec. Brno město hudby zde v rámci festivalu Maraton hudby Brno uvede v sobotu 10. 8. v 11:00 a 12:00 Akordeonový happening. Další dva koncerty se připravují pod záštitou festivalu Brno ŽIVĚ: Session 56 sec. Neobvyklé akustické vlastnosti nádrže využije 14. 8. od 17:00 v rámci svého experimentálního vystoupení s kapelou Blind Künstler Rhys Braddock, o měsíc později 11. 9. rozezní vodojemy svým saxofonem a průzračným hlasem Dorota Barová (Tara Fuki, Aneta Langerová a další).

První scénický projekt s názvem Svědomí se odehraje ve Vodojemu č. 3 v rámci festivalu ProART, a to 9. a 10. 9. od 19:00 hod. Taneční show o svědomí jednotlivce a celé společnosti pro několik tanečních generací je připomínkou osobnosti a díla významného brněnského choreografa Luboše Ogouna a současně připomínkou a metaforou o rozhodování elit, která poznamenávají celé lidstvo.

Svůj tip má TIC BRNO i pro ty, kteří si chtějí chvíli odpočinout od ruchu města. Každý srpnový pátek můžete vyrazit do Kostnice u sv. Jakuba na speciální prohlídky pouze za svitu svící, které umocňují poklidný zážitek z tohoto pietního místa. Klid a chlad najdete také v posvátném tichu kostelů, které jsou až do 15. 9. otevřeny díky projektu Brno a jeho chrámy. Projekt ukončí přednáška Život a smrt kněze Josefa Toufara spisovatele Miloše Doležala, nositele ceny Magnesia Litera, která se uskuteční 11. 9. v 17:30 v Kapucínském klášteře.

Zdroj a foto: TIC BRNO/Michal Růžička