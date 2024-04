Zkuste jarní procházky, běh i cyklojízdy Brnem s profesionálními průvodci

Brno, 3. dubna 2024 - Komentované jarní prohlídky TIC BRNO jsou plné čerstvého jarního vzduchu, když to klapne, tak i sluníčka, ale hlavně zajímavých informací na téma, které si zájemci vyberou. Letošní cyklus AutenTICké prohlídky JARO nabízí neuvěřitelných 60 termínů a na své si přijdou chodci, ale i běžci, nově cyklisté, a dokonce i ti, co si raději poslechnou informace hezky v sedě.

„Do jarních autentických prohlídek jsme tentokrát zařadili jako novinku cykloprohlídky Kolem Brnem. V sobotu je v Brně menší provoz, tak to pojďte s TIC BRNO zkusit a projeďte se Brnem na kole a za kolem, ale taky za kávou, lifestylem, cyklo kulturou a vším, co s ní souvisí. Pokud naopak raději sedíte, zveme na přednášku Brno na vlně. V nabídce samozřejmě zůstávají i prohlídky klasické pěší a už několikátou sezónu nabízené běžecké. Týden po zahájení předprodeje bylo 25 prohlídek z 60 vyprodáno, tak určitě neváhejte se zakoupením vstupenek, ať si můžete s našimi průvodci užít jaro,“ doporučuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO. Na první dvě jarní prohlídky se můžete těšit už v sobotu 6. dubna – začíná se pověstmi pro děti a výšlapem do přírody na Stránskou skálu a Bílendu. Poslední jarní se uskuteční 18. června a věnovat se bude Brnu v období (klimatické) změny.

A další nabídka? Milovníci přírody můžou s průvodcem vyrazit třeba za Starou Ponávkou ztracenou a znovuobjevenou, několik témat se věnuje brněnským osobnostem a architektuře, nechybí Velikonoce nebo třeba pivo! Ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno, který slaví letos významné jubileum, vznikly dvě procházky – 100 let Českého rozhlasu Brno a 100+24 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Čeká vás taky oblíbené téma Brno INdustrial, největší brněnské varhany, Courání po Staráku, baroko, muraly či brněnská divočina. Připravena je také jedna netradiční prohlídka v angličtině, tentokrát o Legendárním Napoleonovi v Brně, vhodná třeba i pro ty, kteří se anglicky teprve učí a chtějí si tento jazyk procvičit v jiné situaci. S průvodci se můžete procházet jak o víkendech, tak ve všední dny po práci a jedna prohlídka se uskuteční i na státní svátek 8. května – Brno protektorátní. Projížďky na kole jsou v plánu v sobotu, běhání v týdnu.

Jarní téma po svém opět pojal taky brněnský fotograf Roman Franc, jehož autorská fotografie již tradičně doprovází cyklus Autentických prohlídek. Tentokrát na ní zachytil Šimona, brněnskou postavu, která již mnoho let lidem skládá básně a písně na přání a rozdává tím radost. „Šimon o sobě s humorem říká, že je napůl člověk a napůl kocour, kterého si prý někdy lidé pletou s liškou. A také, že jej v mládí odchovala lední medvědice, proto necítí chlad ani v mínus deseti,” říká autor fotografie o jediném básníkovi v Brně, který se opravdu živí básněmi.

Kompletní seznam autentických prohlídek najdete na: autenticke-prohlidky-brno.cz. Zakoupíte tam i vstupenky nebo si pro ně přijďte osobně do infocenter na Radnické 8 a Panenské 1.

Zdroj: TIC BRNO, foto: Ingimage