Den Brna připomene 380 let od obrany města proti Švédům.

Brno, 7. srpna 2025 – Před 380 lety v roce 1645 se pokusila švédská vojska dobýt Brno. Každoročně tuto významnou událost připomíná městská slavnost Den Brna, která se letos uskuteční 15.–17. srpna. Pátek bude patřit řemeslnému trhu a dobovému programu na Špilberku, sobota průvodu městem a hned dvěma bitvám na Kraví hoře, neděle pak duchovním tématům. Rozšířený program nabídne ale i Brněnské podzemí nebo hrad Špilberk. Akci spolupořádá TIC BRNO se Společností 1645, Biskupstvím brněnským a Muzeem města Brna.

dsc6072-foto-michal-ruzicka-tic-brno

„Je dobře, že si Brňané i po 380 letech od klíčového vítězství nad Švédy připomínají svou historii takto živým a poutavým způsobem. Letos se návštěvníci mohou těšit hned na dvě bitevní ukázky na Kraví hoře, včetně večerní rekonstrukce obléhání města s pyrotechnikou a hereckými výstupy. Program pamatuje i na děti a rodiny, které si užijí tvoření, historické tance nebo komentované procházky,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

V pátek 15. 8. začne program pro děti už v pravé brněnské poledne, tedy v 11.00, komentovanou prohlídkou areálu Petrova s názvem Petrovské poledne, která bude klást důraz na události roku 1645 a je vhodná pro děti od 5 do 12 let. Pokračovat pak mohou i s rodiči do Diecézního muzea na Muzejní hřiště pro děti anebo od 15.00 na řemeslný jarmark na hrad Špilberk. Až do 22.00 se tam vystřídá řada kejklířských a divadelních představení, šermířských vystoupení nebo dobových koncertů, chybět nebudou ani tradiční pochutiny k jídlu. Ve 22.00 zde páteční program zakončí ohňová show.

V sobotu 16. 8. je možné pokračovat v duchovním poznávání města na procházce po církevních stavbách spojených s obléháním Brna. V 10.15 se v Denisových sadech začnou řadit vojáci pro průvod ke kostelu sv. Jakuba, kde vzdají hold památce vojevůdce Raduita de Souches. Část vojáků pak bude pokračovat k soše pátera Martina Středy u jezuitského kostela, druhá část zamíří do vojenského ležení na Kraví hoře.

V rámci odpoledního programu na Kraví hoře se mohou diváci těšit na pěší i jízdní sokolníky společnosti Falconia, jezdeckou pohádku v podání jezdecké společnosti Tvrz a skupiny historického šermu Baštýři či současné jezdecké umění Policie České republiky z Oddělení služební hipologie Brno. Nebude chybět ani dobová módní přehlídka a koncerty kapel Quanti Minoris a KLÍČ.

Vrcholem budou bitvy na svahu Kraví hory v 16.45 a ve 20.30. „Odpolední bitevní ukázka představuje zcela nový prvek. Nebude věnována samotnému obléhání Brna, to zobrazí večerní bitva, ale divákům bude představeno tažení Švédů českými zeměmi v roce 1645, včetně slavné a pro císařské vojsko tragické bitvy u Jankova, obsazování řady měst a v závěru budou předvedeny dobové reálie obležení hradu Pernštejn,” zmínil Ondřej Anton ze Společnosti 1645.

Večerní bitva bude spíše kombinací bitvy a divadla. Na svahu Kraví hory uvidí návštěvníci nejen klíčové okamžiky více než tříměsíčního obléhání města, ale prostřednictvím dvou pódií herecky ztvárněné výstupy klíčových protagonistů obou bojujících stran. K divákům promluví jak velitel Brna Raduit de Souches a duchovní vůdce páter Martin Středa, tak i generál Torstenson a švédská královna Kristýna. To vše na pozadí bojových střetů, pyrotechniky a světelných efektů, které ve večerních hodinách ještě více vyniknou.

Neděle 17. 8. je věnována duchovnímu rozměru festivalu. Biskupství brněnské zve na dopolední pontifikální mši svatou v katedrále sv. Petra a Pavla, které bude předsedat biskup Vojtěch Cikrle: „Brno a jeho obránci v roce 1645 odolali mnohonásobné přesile obléhajícího vojska a my si tuto skutečnost každý rok připomínáme, abychom věděli, že je možné odolávat agresivním přesilám všeho druhu, kterým čelíme i dnes ve svém životě, a abychom prohloubili společenství nás, Brňanů.“ V zahradách pod Petrovem si rodiny s dětmi užijí pohádku od Divadla Koráb, francouzské speciality nabídne restaurace L'Eau Vive.

Doprovodný program bude připraven v Brněnském podzemí i na hradě Špilberku. V pátek nabídne Labyrint pod Zelným trhem speciální prohlídky Příběhy z obléhání v Labyrintu – v jednotlivých sklepeních budou dobově oblečení průvodci přibližovat život v obléhaném městě. Večer na tomtéž místě zájemce čeká tradiční akce Černá koule pro generála Torstensona inspirovaná brněnskou legendou o švédském vojevůdci. V neděli zve TIC BRNO do Sklepa pod Novou radnicí na Pověsti ze Sklepa: Brno proti Švédům. Děti i dospělí si zde vyzkouší historické tance se skupinou Šemberův dvoreček, tkaní šňůr, tematické tvoření i historické kostýmy. Po celý víkend budou prohlídky Kostnice u sv. Jakuba pouze za svitu svíček.

Na Špilberku se už ve středu 13. 8. uskuteční vernisáž výstavy 1645 – Brno v obležení a v sobotu i neděli bude probíhat k výstavě celodenní doprovodný program v dobovém ležení pod hradbami.

Zdroj a foto: TIC BRNO, Michal Růžička


Související články:
rulet

Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty

Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...

Celý článek...

prehled_vinotek_v_Brne3-FIN

Přihlášení k odběru měsíčníku Šalina v PDF

Kalendář vinařských akcí

<<  Srpen 2025  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce
11.08. Řízená degustace vín z vinařství N..
14.08. Víno z blízka: Večer se spolkem VV..
28.08. Víno z blízka: Večer s víny ze Sal..
28.08. Galadegustace 27. ročníku soutěže ..
11.09. Víno z blízka: Večer se spolkem EK..
11.09. Řízená degustace vín – Reisten a K..
Další akce
Přidat novou akci do kalendáře

Kulturní akce v Brně

<<  Srpen 2025  >>
 Po  Út  St  Čt  Pá  So  Ne 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce
30.08. Fesťáček 2025..
24.10. BORIS BREJCHA – REFLECTIONS TOUR 2..
01.11. RYBIČKY 48 BIG/BÝT TOUR - Brno..
15.11. CHASE & STATUS, SUB FOCUS & MC ID,..
15.11. Coolin 360 Festival..
28.11. Life! Festival sportu, tance a záb..
12.12. Ples VUT..
Další akce
Přidat novou akci do kalendáře