Odpočiňte si v posvátném tichu brněnských chrámů

Brno, 11. června 2024 - Při procházce Brnem narazíte na velké množství sakrálních staveb vzbuzujících zájem a lákajících k návštěvě. Projekt Brno a jeho chrámy, který se každoročně koná v období od 15. 6. do 15. 9., na tyto skvosty upozorňuje a přibližuje je návštěvníkům, ať již díky rozšířené otevírací době nebo komentovaným prohlídkám. Využijte již 16. ročník projektu a odpočiňte si od letního horka i ruchu města v posvátném tichu. Projekt pořádá TIC BRNO ve spolupráci s Biskupstvím brněnským, křesťanskými farnostmi v Brně, Židovskou obcí Brno a brněnskou pobočkou Židovského muzea v Praze.

„Projekt Brno a jeho chrámy je v naší nabídce již tradicí. Sakrální turistika je nedílnou součástí turistické nabídky, a právě díky tomuto projektu můžeme otevřít dveře vícero kostelů. Nově se letos podíváte například do kostela sv. Augustina nebo kostela sv. Cyrila a Metoděje, jejichž návštěva vás zavede mimo centrum. Zveme také na edukativní procházky a přednášky. Novinkou je prohlídka s průvodcem, která představí opravy a změny v kostele sv. Jakuba procházejícího náročnou rekonstrukcí. Průvodce se zaměří nejen na příběh dějin tohoto impozantního kostela, ale i na jeho současnost a budoucnost,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Projekt začíná 15. června a v tento den si jeden šťastlivec může ulovit speciální kuličku s obrázkem kotvy, symbolem naděje, která vypadne z orloje na náměstí Svobody v 11:00 hodin. Až do 15. září pak můžete navštívit 7 běžně uzavřených kostelů. Od úterý do soboty bude otevřena bazilika Nanebevzetí Panny Marie (14.00–17.00), kostel sv. Tomáše (13.30–17.30), kostel J. A. Komenského (14.00–18.00) a kostel sv. Michala (14.00–18.00). V pondělí až pátek bude otevřen kostel sv. Maří Magdalény (otevřeno 09.30–16.30). Poprvé se zapojily i dva kostely mimo úzké centrum: kostel sv. Augustina na náměstí Míru (otevřeno v soboty od 14.00–17.00) a kostel sv. Cyrila a Metoděje na Gajdošově ulici v Židenicích (otevřeno v neděle od 14.00–18.00). Právě naposled zmíněný kostel je vhodný na nedělní výlet mimo centrum a láká také na výstavu historických fotografií ze života farnosti.

„Jsem rád, že lidé mohou během letních měsíců do brněnských kostelů zavítat během celého dne. Přijít, zastavit se, spočinout a v tichu popřemýšlet o životě, pomodlit se, nebo se jen ochladit v horkém letním dni – to je možnost, kterou nabízíme každému člověku, který kolem našich kostelů chodí,” řekl biskup Pavel Konzbul. V každém z kostelů jsou k dispozici zdarma pracovní listy pro děti, které je seznámí s církevními stavbami hravou formou, a také brožura Brno a jeho chrámy, ve které najdete i další sakrální památky v Brně. Oba materiály jsou ke stažení i na webových stránkách projektu.

Doprovodný program nabídne 7 procházek a 2 přednášky. Na prohlídkách se s průvodci kromě kostela sv. Jakuba vydáte například na židovský hřbitov v Židenicích, do funkcionalistické synagogy Agudas Achim a objevíte skrytý půvab kostela sv. Rodiny na Grohově. Dozvíte se více o historii červeného a betlémského kostela a působení českobratrské církve evangelické v Brně. Vydáte se do Obřan-Maloměřic, kde se podíváte ke kostelu sv. Václava a projdete se kolem industriálních staveb i menších sakrálních památek. První přednáška pak bude věnována zaniklým sakrálním stavbám v Brně a TIC BRNO na ni zve 18. července do Církevního domova mládeže na Veveří. Závěrečnou přednášku s názvem Život a smrt kněze Josefa Toufara, která 11. září uzavře celý letošní ročník, povede spisovatel Miloš Doležal, držitel ceny Magnesia Litera za knihu roku 2022.

Projekt se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové a brněnského biskupa Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr. Většina programu je zdarma, z kapacitních důvodů je třeba si místo rezervovat předem. Učinit tak můžete v infocentrech TIC BRNO nebo online na webových stránkách, kde najdete také data a časy konání včetně míst srazů.

Foto: Ingimage