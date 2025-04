Velikonoce 2025: S Květnou nedělí začíná Svatý týden

Brno, 12. dubna 2025 – Již tuto neděli křesťané vstupují do nejdůležitějšího období liturgického roku. Svatý týden připomíná poslední pozemské dny Ježíše Krista – od významného vjezdu do Jeruzaléma přes utrpení a smrt až po slavné zmrtvýchvstání. Každý z hlavních dnů tohoto týdne má jedinečný význam a symboliku.

Květnou nedělí si připomínáme den, kdy Ježíš vjížděl do Jeruzaléma. Lidé ho vítali, pokládali mu před cestu pláště a mávali palmovými ratolestmi. Na památku této události se v kostelích žehnají větvičky – u nás nejčastěji vrbové „kočičky“, které si pak věřící odnáší do svých domovů. V liturgii jsou ratolesti symbolem živé víry, ale také předzvěstí utrpení, jelikož už víme, že ti samí lidé, co mu dnes provolávali slávu, budou za pár dní vykřikovat známé „Ukřižuj!“

Zelený čtvrtek

Večerní mší na Zelený čtvrtek začíná velikonoční triduum – třídenní slavení největších křesťanských svátků v roce. Připomínáme si Poslední večeři, při níž Ježíš ustanovil eucharistii a odebral se s učedníky do Getsemanské zahrady, kde se modlil před svým zatčením. Po mši bývá následně možnost adorace u bočního oltáře, který symbolizuje Getsemanskou zahradu a připomíná nám okolnosti, které se na tomto místě odehrály.

V katedrále se na Zelený čtvrtek dopoledne schází kněží z celé diecéze ke slavnostní misse chrismatis (doslovně přeloženo “mši křižma”), aby obnovili své kněžské sliby. Každoročně tak v naší diecézi zaplní chrám zhruba 250 diecézních duchovních. Název mše získala od části, ve které se světí křižmo – směs olivového oleje a balzámu používaná při křtech nebo biřmováních.

Velký pátek

Velký pátek se nese ve znamení přísného půstu, který je pro věřící upomínkou Ježíšova procesu odsouzení, které vedlo k jeho ukřižování a následné smrti. Bible tyto události popisuje ve čtyřech evangeliích, které se čtou v tzv. pašiích. Podle nich odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Tento den je jediným dnem v roce, kdy se neslouží mše svatá. Věřící se ale scházejí k modlitbě křížové cesty a k takzvaným Velkopátečním obřadům, během kterých se čtou texty z Bible a probíhá uctění kříže. Prázdný oltář, utichlé zvony i varhany a prostota liturgie podtrhují vážnost tohoto dne.

Bílá sobota

Bílá sobota je dnem ticha, rozjímání a očekávání. Lidé setrvávají u Kristova hrobu a v modlitbě vyhlíží jeho zmrtvýchvstání. Věřící se často účastní modlitby růžence či adorace u Božího hrobu. V sobotu pozdě večer slaví Velikonoční vigilii – slavnost Ježíšova vzkříšení. Zapaluje se velikonoční oheň a paškál. Podstatným prvkem tohoto dne je tradiční křestní slavnost dospělých žadatelů o přijetí církevního společenství – tzv. katechumenů.

Boží hod velikonoční

Velikonoční neděle je slavností Zmrtvýchvstání Páně – největší slavností církevního roku. Kristus přemohl smrt a otevřel nám cestu k věčnému životu. Radost velikonočního rána zaznívá v liturgii a zpěvu Aleluja. Při slavnostní mši svaté se žehnají pokrmy – nejčastěji lidé přináší tradiční velikonoční beránky, mazance nebo perníkové ozdoby a kraslice.

“Velikonoční radost stojí v samém základu křesťanské víry – Ježíš Kristus překonal smrt a ukázal, že pro každého člověka existuje naděje, že žádný náš smutek nebo trápení není věčné. Bůh je totiž vždycky větší než naše problémy nebo trápení. Pocítění této velikonoční radosti přeji každému člověku napříč brněnskou diecézí nejen o svátcích, ale i v průběhu celého roku,” dodává brněnský biskup Pavel Konzbul. Zároveň zve všechny zájemce ke společnému slavení velikonočních svátků do katedrály sv. Petra a Pavla – přehled bohoslužeb je vystavený na webu biskupství. Biskup Pavel Konzbul bude slavit obřady v katedrále v těchto termínech:

17. 4. v 9:30 | Zelený čtvrtek, Missa chrismatis | katedrála sv. Petra a Pavla, biskup Pavel Konzbul

17.4. v 17:30 | Zelený čtvrtek| katedrála sv. Petra a Pavla, biskup Vojtěch Cikrle

18. 4. v 15:00 | Velký pátek | katedrála sv. Petra a Pavla, biskup Pavel Konzbul

19. 4. ve 21:00 | Bílá sobota – Vigilie | katedrála sv. Petra a Pavla, biskup Pavel Konzbul

20. 4. v 10:30 | Boží Hod velikonoční | katedrála sv. Petra a Pavla, biskup Pavel Konzbul

Zdroj a foto: Biskupství brněnské