Reklama jako Brno: Pod Pražským hradem vzniklo brněnské podzemí

Brno, 14. července 2025 – Vodojemy Žlutý kopec se po svém loňském otevření rychle staly jedním z brněnských „must see“. Ke třem podzemním katedrálám na Žlutém kopci v Brně zamířilo jen během prvního roku 114 390 lidí a velký zájem budí toto mystické místo i u zahraničních návštěvníků, kteří tvoří jednu čtvrtinu veškerých hostů. Z tohoto důvodu jsou Vodojemy jedním z hlavních pilířů destinační kampaně města a v letošním roce se TIC BRNO (brněnské Turistické informační centrum) rozhodl pro intenzivní tříměsíční zásah v Praze, v těsné blízkosti Pražského hradu.

„V loňském roce prezentoval TIC BRNO Vodojemy v zahraničních městech s dobrou dopravní dostupností. Využívaly se outdoorové plochy v Bratislavě, Krakově, Budapešti, Katovicích nebo Vídni. Prostřednictvím online kampaně a sociálních sítí byly pak vidět kromě výše zmíněných i v Německu, Polsku nebo Spojeném království. Věřím, že i díky této kampani jsou čísla návštěvnosti takto skvělá,“ říká Kristýna Černá, zastupitelka města Brna zodpovědná za cestovní ruch. Letos TIC BRNO změnil strategii a rozhodl se pro ucelený zásah, který zaznamená podstatná část návštěvníků Prahy mířících na Pražský hrad. „Zvolili jsme zastávku metra Hradčanská, obsadili na ní všechny plochy a na balustrádách, rámečcích u eskalátorů i CLV plochách vyprávíme ucelený a ničím nerušený příběh,“ vysvětluje Petra Motesicky, vedoucí divize marketing a cestovní ruch TIC BRNO.

Tříměsíční kampaň na stanici Hradčanská nekončí pouze statickými formáty, dohrána je také prostřednictvím videí. „Děláme to, co je nám v Brně vlastní. Chceme, aby prostory ožívaly. Stejně jako Vodojemy mají v průběhu roku řadu koncertů, výstav, světelných instalací, módních přehlídek nebo tanečních představení, oživili jsme i Hradčanskou a natočili tu několik kratších formátů videí, jež se vážou i k dalším produktům naší destinační nabídky,“ doplňuje Motesicky. Mezi ty patří – kromě podzemí – Brněnské Vánoce, funkcionalistická architektura, letní festivaly, gastronomická scéna, odkaz spojený s Leošem Janáčkem a v letošním roce také návrat motocyklové Velké ceny. „Když za námi Brno přišlo s tím, že by rádo prezentovalo své podzemí v pražském podzemí, okamžitě jsme hledali zastávku, kde by taková kampaň dávala smysl. A kde jinde než u hradu, kam míří přes léto desetitisíce turistů. Tím, že to město dohrálo ještě o vtipnou audiovizuální podobu, je to i pro nás samotné hodně originální reference,“ říká Petr Hammerschmied ze společnosti MetroZoom, která má na starosti pronájem ploch v pražském metru.

Viditelné Vodojemy, ale také vlastní aplikace

„Vodojemy Žlutý kopec budou v letošní destinační kampani nejviditelnější, každý produkt má ale vlastní mediální a kreativní kampaň. Brněnské Vánoce excelují dlouhodobě, loni bylo Brno dokonce Evropským hlavním městem Vánoc. Návrat MotoGP jsme oslavili videem s motorkáři, kteří chodí po městě v helmách a dělají typicky brněnské věci, letní festivaly a gastronomie žijí převážně na sociálních sítích s pomocí influencerů a u architektury všechno směřujeme na vlastní architektonický Instagram,“ říká Zuzana Mičkalová, brand manažerka TIC BRNO a dodává: „Letos jsme se navíc rozhodli podpořit návštěvnost pomocí nové seznamovací aplikace Brno Match. Její uživatelé si v ní mohou otestovat svůj potenciální vztah s Brnem a my věříme, že se i díky ní ve městě potkáme s turisty, které dlouhodobě hledáme – nemainstreamovými, intelektuálními, hedonistickými.“

Za destinační kampaní města Brna stojí TIC BRNO, o produkci kampaně v metru Hradčanská se postarala společnost MetroZoom s.r.o., o kreativní videa z metra produkce Nox Films, o video s MotoGP produkční společnost Frame Hill a o aplikaci Brno Match vývojářská skupina Ateliér duchů.

Zdroj: TIC BRNO, foto: Simona Modrá