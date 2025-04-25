Nová turistická sezóna v Brně a na jižní Moravě nabídne řadu lákadel
Brno, 7. dubna 2026 - S jarem odstartovala nová turistická sezóna. Po úspěšném roce 2025, kdy Brno přivítalo přes 870 tisíc nocujících návštěvníků, přichází celá oblast jižní Moravy s nabídkou nových atrakcí i zavedených lákadel. Prim hraje gastronomie a festivaly, připomínají se významné osobnosti a také kulatá výročí.
Podle předběžných dat Českého statistického úřadu přijelo do Brna v roce 2025 přes 870 tisíc návštěvníků, kteří zde strávili alespoň jednu noc. Dominují Slováci, Poláci a Němci, dále je Brno oblíbené i mezi Jihokorejci či Maďary. „Brno je pro ně lákavé nejen z hlediska architektury nebo památek, ale oceňují živé centrum, pestrou nabídku kulturních a volnočasových akcí a skvělou gastronomickou a kávovou scénu, která patří ke špičce i v kontextu střední Evropy,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.
Nejvýznamnějším produktem cestovního ruchu zůstávají brněnské vánoční trhy. Data mobilních operátorů evidují v roce 2025 přes 3 miliony návštěvníků a vyplývá z nich, že nejsilnějším dnem byl 6. prosinec, kdy centrum Brna navštívilo více než 43 tisíc osob. „Z rostoucích čísel máme radost, dokládají dobré cílení kampaní naší destinační značky Brno True Story. Stále ale platí, že je pro nás důležité hlavně to, aby k nám jezdili turisté, kteří si dokážou Brno užít a naladit se na jeho atmosféru,“ říká Kristýna Černá, zastupitelka pro oblast cestovního ruchu.
Hlavním lákadlem Brna a celé jižní Moravy je kvalitní gastronomie, což podpořily průvodce Michelin a Gault&Millau a korunovalo to nejvyšší ocenění michelinské hvězdy pro jihomoravskou restauraci Essens v Hraničním zámečku v Lednicko-valtickém areálu. „Jižní Morava nabízí gastronomickou kvalitu, která snese srovnání se světem, ale současně zůstává dostupná a autentická. Snahou kraje je podporovat zejména lokální producenty a ty, kteří s jejich výrobky pracují,” sdělil hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Jihomoravský kraj letos znovu podpoří Festivaly plné chutí, které se od května do září uskuteční celkem na čtyřech místech: zastávkami budou Moravský Krumlov, Kyjov, Letovice a Veselí nad Moravou.
Věhlas místní gastronomie dlouhodobě rozvíjejí také projekty Gourmet Brno, který již 10 let realizuje TIC Brno, a mladší Gourmet Jižní Morava, pořádaný Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava. „Skvělé jídlo a pití jsou dnes pro mnoho lidí samy o sobě důvodem k cestování. Díky projektu Gourmet Brno můžeme s řadou podniků spolupracovat dlouhodobě a celoročně. Prezentujeme Brno jako zajímavou destinaci pro gurmány a požitkáře, konkrétně například při Brněnských Vánocích, doprovodných aktivitách k festivalu Janáček Brno nebo v rámci destinační značky Brno True Story,” shrnuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.
Také průvodce Gourmet Jižní Morava se daří propojovat s dalšími aktivitami v turistickém ruchu Jihomoravského kraje. „Gastronomii letos hodně akcentujeme v nové celoroční kampani, která cílí na ženy-cestovatelky. Oceněné podniky z průvodce Gourmet se snažíme zapojit také do projektu MojaKarta, díky níž nabízíme benefity pro návštěvníky, kteří stráví v kraji aspoň dvě noci,” dodává Martina Grůzová, ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava.
Významnou součástí turistické nabídky Brna jsou jeho architektonické památky, především ikonické vily. Hlavní událostí letošní sezóny je jubileum vily Tugendhat, která si v roce 2026 připomíná 25 let od zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zároveň 140 let od narození svého architekta Ludwig Mies van der Rohe. Oslavy probíhají po celý rok a nabídnou řadu kulturních i odborných akcí. V létě se odehraje srpnová slavnost propojující vilu Tugendhat, Arnoldova vilu a vilu Löw-Beer, jejichž zahrady na sebe navazují a vytváří jedinečný prostor pro kulturní program pod širým nebem.
Vila Stiassni letos představí venkovní výstavu věnovanou tématu nucené emigrace během nacismu, která přiblíží osudy rodiny Stiassni i dalších osobností spojených s Brnem. Vila Löw-Beer pokračuje v cyklu výstav mapujících historii rodiny Löw-Beerových i kulturní programy v zahradě, které doplňují komentované procházky či letní kino. Pro Moravskou galerii je pomyslnou nití sezóny Rok módy, který se promítne také do programu v Jurkovičově vile. Od 24. dubna zde módní návrhář Lukáš Macháček vystaví speciální kolekci Hanácká, která se inspiruje lidovou tradicí a obřadností.
„Pro Muzeum města Brna bude letošní sezóna přelomová. Od 1. května otevíráme novou hradní restauraci, v srpnu zpřístupníme první část zmodernizovaných kasemat a od září přivítáme výstavu Země vína, která představí Moravu jako vinařský region přímo v srdci Brna. Špilberk zůstává otevřen až do noci – bastion i kasematy mají možnosti selfguide do 18, v létě až do 21 hodin. Zahajujeme také poslední fázi obnovy hradního areálu,“ uvádí ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Samostatnou kapitolu pak tvoří brněnské podzemí, o které je v posledních letech stále větší zájem. V roce 2025 si do zpřístupněných částí brněnského podzemí našlo cestu přes čtvrt milionu návštěvníků. Vedle výrazných kulturních událostí ve Vodojemech Žlutý kopec pod hlavičkou VodojeMyArt se v dalších objektech konají menší tematické programy, například o Velikonocích, během Dne Brna, na Dušičky či Halloween nebo při vánočních trzích. V letošním roce slaví i Kapucínská hrobka, 7. 5. uplyne 370 let od posvěcení klášterního kostela Nalezení sv. Kříže na Kapucínském náměstí v Brně.
Jedním z hlavních lákadel na jižní Moravě bude pro letošní rok rozvoj pivní turistiky, která doplňuje tradiční vinařskou tvář kraje. Jihomoravské destinace letos představují hned několik projektů propojujících řemeslné pivovary s aktivním pohybem. Zatímco v Moravském krasu se otevírá nová 53 kilometrů dlouhá Pivovarská stezka, která pěší i cyklisty provede od historických panských pivovarů až po moderní minipivovary, Znojemsko láká na interaktivní zážitek k příležitosti 800. výročí založení města Znojma. Unikátní Pivní stezka Znojmem propojí osm zastavení po městě a v dubnu bude doplněna o další tři tematické větve v okolí Vranova, Šatova a Moravského Krumlova.
„Rok 2026 je pro jižní Moravu také rokem významných jubileí: 70 let od založení slaví CHKO Moravský kras a od vyhlášení CHKO Pálava uplynulo 50 let. Návštěvníci se mohou těšit na speciální víkendové akce, které nabídnou i běžně nedostupné zážitky, jako jsou prohlídky jeskyní mimo standardní trasy nebo komentované vycházky za biodiverzitou pálavských stepí,“ přiblížil František Lukl, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje v oblasti cestovního ruchu.
Velká očekávání směřují letos k Baťově kanálu, jehož splavná trasa se díky nové plavební komoře prodlouží až do Hodonína. S tím je spojeno budování nového mola v hodonínském přístavišti, které by mělo být hotové na květnové zahájení sezóny.
V kulturním programu Brno v roce 2026 potvrdí svou pověst tepající kulturní metropole, jejíž kalendář zaplní prestižní festivaly i světové sportovní události. Letní sezónu odstartuje multižánrový Mendel festival, uskuteční se další ročník oblíbeného Festivalu planet, Maratonu hudby Brno, Pop Messe nebo Brazil Fest Brno. Chybět nebude ani tradiční Den Brna, multižánrový festival UPROSTŘED, Měsíc autorského čtení nebo festival Brno Art Open, který město v létě proměňuje v galerii současného umění pod širým nebem. Sportovní fanoušky potěší návrat šampionátu MotoGP, který bude Masarykův okruh hostit v novém předprázdninovém termínu 19.–21. června.
Výrazně se bude skloňovat také jméno světového malíře Alfonse Muchy. Slavného rodáka z Ivančic bude od června připomínat nová symbolická lavička u brněnské katedrály sv. Petra a Pavla. Lavička poslouží jako výchozí bod pro procházku s audioprůvodcem, který během dvou hodin provede zájemce Brnem po místech spjatých s životem slavného malíře.
Podzim ovládne jubilejní 10. ročník mezinárodního festivalu Janáček Brno, který tentokrát ponese podtitul Kořeny a uvede kompletní operní dílo skladatelského génia v podání špičkových světových hudebníků. Říjnovou atmosféru dotvoří 12. ročník festivalu světla a digitálního umění Prototyp, jenž se po letech v podzemí poprvé naplno přesune do centra Brna, aby pomocí velkoformátových projekcí, videomappingů a světelných objektů proměnil známá místa v živou galerii pod širým nebem. Podzimní měsíce dále oživí i filmová Brněnská šestnáctka a vše zakončí vánoční trhy, bez kterých by Brno nebylo Brnem.
Zdroj: TIS MMB, foto: ideogram.ai
- Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
- Dámské chytré hodinky: Stylové výběry
- HUAWEI chytré hodinky: Průlom v oblasti zdraví a wellness
Průvodce kasinovými hrami v Brně: Od rulety po video automaty
Brno je městem známým pro zajímavé památky, skvělé restaurace, divadla a univerzity. Mimo jiné je ale také místem, kde si můžete legálně a bezpečně vyzkoušet různé kasinové hry. V neustále kvetoucí moravské metropoli naleznete širokou nabídku her od klasické rulety až po moderní automaty jak pro pravidelné návštěvníky, tak pro příležitostné hráče. V...
