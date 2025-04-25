Infocentrum Zámečnická oceněno 1. místem v soutěži CZECH INTERIOR AWARD
Brno, 30. března 2026 – Nejnovější informační centrum TIC BRNO a CCRJM se nachází v Brně v Zámečnické ulici a ve čtvrtek 26. března bylo oceněno v soutěži CZECH INTERIOR AWARD prvním místem v kategorii Veřejný interiér – komerční a prezentační prostory. Návrh infocentra pochází od KOGAA studio, které mu dodalo originální vzhled i funkci.
Ocenění CZECH INTERIOR AWARD představuje prestižní ohodnocení práce českých profesionálních interiérových architektů a designérů. V kategorii pro interiéry určené k prezentaci a prodeji jako jsou showroomy, prodejny, galerie, recepce, lobby nebo interiéry služeb jako kadeřnictví či pekárny se hodnotí originalita, estetika a funkčnost, schopnost prostoru oslovit zákazníka a reprezentovat značku. O výsledcích rozhoduje devítičlenná porota složená z pečlivě vybraných odborníků z oblasti praxe, školství i médií; včetně zahraničního zástupce.
Ve zmíněné kategorii letos zvítězilo nejnovější turistické informační centrum TIC BRNO, které bylo přihlášeno studiem KOGAA pod názvem Živé kulturní rozhraní. Infocentrum se nachází v Zámečnické ulici – pěší spojce mezi náměstím Svobody a Dominikánským náměstím – a mění zažitou představu o turistickém centru.
Místo pouhého orientačního bodu se stává flexibilní městskou infrastrukturou: hostí výstavy, prezentuje lokální produkty a nabízí prostor pro menší akce i slavnostní uvedení městských projektů. Díky proměnlivému obsahu, vytvářenému ve spolupráci s brněnskými designéry a institucemi, zůstává prostor živý a vnímavý k měnící se kulturní scéně města – a stává se tak skutečným kulturním rozhraním, které propojuje jeho obyvatele i návštěvníky.
„Infocentrum jsme otevřeli společně s Centrálou cestovního ruchu Jižní Moravy 8. dubna 2025 a je společné pro Brno a jižní Moravu. Nabízíme tady kompletní mix služeb v architektonicky zajímavém interiéru kousek od náměstí Svobody. Pro TIC BRNO je příznačný autentický přístup, sázíme na lokální zážitky, prezentaci brněnských fenoménů a zapojování brněnských kulturních hodnot. Tyto charakteristiky jsou také pilíři tohoto infocentra,“ doplňuje Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.
V rámci památkově chráněného objektu našel návrh rovnováhu mezi uchováním historické podoby a novým aktivním využitím. Nové architektonické zásahy respektují původní rytmus budovy, kterou v minulosti ovlivnil jak svažitý terén, tak řada nahodilých úprav. „Nově vytvořené otvory navazují na původní tektoniku stavby, odstranění parapetů pak fyzicky i vizuálně propojuje infocentrum s pulzujícím veřejným prostorem. Lehce předsazené zasklení sjednocuje označení provozů, zlepšuje přístupnost a přispívá k celkové kultivaci fasády,“ popisuje Alexandra Georgescu ze studia KOGAA.
Ve spolupráci s brněnskou firmou DURO design vznikl v interiéru modulární systém na míru s důrazem na úspornost. Hlavním prvkem jsou perforované nerezové panely s anodizovanou titanovou úpravou. Jejich opaleskující povrch reaguje na světlo a pohyb, čímž vytváří proměnlivou atmosféru, celé místo propojuje a dodává mu nadčasový charakter.
Řešení vzniklo v souladu s Národním památkovým ústavem a Odborem památkové péče města Brna. Umístění značení vychází z Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven od Veroniky Rút. V centru města, kde často převládá vizuální smog a nahodilé výlohy, přináší tento přístup srozumitelnost a uměřenost – jako nástroj veřejného vzdělávání i kvality městského prostoru.
Zdroj a foto: TIC BRNO
