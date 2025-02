V Moravské galerii přiblíží tvorbu Jana Plecháče

Brno, 20. února 2025 – Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně s hrdostí uvádí výstavu Jan Plecháč: Vzhůru! renomovaného českého designéra, Grand designéra roku 2023 cen Czech Grand Design, Jana Plecháče. Výstava, která bude otevřena veřejnosti od 21. února 2025 do 25. ledna 2026, nabízí jedinečný epický pohled na patnáctiletou kariéru tohoto talentovaného tvůrce.

Na výstavu navazuje debata na téma OPEN DESIGN FACTORY – Přínos designérských firem pro cestovní ruch a naopak s moderátorem Petrem Šimůnkem. Tato inspirativní debata se uskuteční v pátek 21. února 2025 od 9.30 opět v Uměleckoprůmyslovém muzeu. Souběžně s výstavou bude v prostoru PRO uváděn film Křehký domov autorů Ondřeje Moravce a Victorie Lopukhiny.

Výstava Jan Plecháč: Vzhůru! v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské galerie v Brně představuje již počtvrté nositele nejvyššího ocenění Grand designér cen Czech Grand Design udělovaných každoročně odbornou komisí nejlepším domácím tvůrcům. Titul Grand designér získal vloni Jan Plecháč za vázy Abbys, Harmonic a kolekci Duše lesa, návrhy vytvořené pro sklárnu Moser, kde působí jako umělecký ředitel. Úspěšný designér však slaví úspěch nejen na domácí půdě, ale i v zahraničí, kde je jeho tvorba vysoce ceněna. „Jan Plecháč je totiž vybaven obdivuhodným smyslem pro vystižení autentického uměleckého obsahu, vytříbeným citem pro materiál, formu, barvy a v neposlední řadě schopností objevovat odvážná novátorská řešení.

V jeho tvůrčí osobnosti se spojuje designér i umělec,“ zmiňuje kurátorka výstavy Michaela Kádnerová.

Jan Plecháč vystudoval architekturu na pražské UMPRUM, kde se potkal s Henrym Wielgusem, s nímž v roce 2011 založil úspěšné studio. Společně tvořili až do roku 2019, získali celou řadu mezinárodních i tuzemských ocenění, navrhovali pro dánské Menu, italské Cappellini, českou Bommu i Lasvit. V roce 2022 se stal Jan Plecháč uměleckým ředitelem Moseru. Pod jeho vedením dosáhla sklárna řady úspěchů, vedle trojnásobného vítězství na cenách Czech Grand Design (Designér roku, Výrobce roku a absolutní vítěz Grand designér), získala od mezinárodní poroty i v hlasování veřejnosti na festivalu Designblok 2023 ocenění za instalaci, kterou navrhl její umělecký šéf. V roce 2024 si instalace značky Moser od Jana Plecháče odnesla od mezinárodní odborné poroty v čele se spoluředitelem Dezeenu Benedictem Hobsonem Grand Prix – Cenu za mimořádný počin v rámci Cen Designbloku 2024.

Výstava v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně poskytuje vůbec poprvé možnost vidět pohromadě rozmanitou tvorbu všestranného tvůrce Jana Plecháče a vidět klíčová díla jeho uměleckého vývoje – od diplomního projektu Icons, přes lustry Neverending Glory pro Lasvit až k váze Abbys vytvořené pro Moser. „Co výstava Grand designéra v Uměleckoprůmyslovém muzeu, to naprostý originál. Výstava Jana Plecháče, absolutního vítěze cen Czech Grand Design 2023, vás ohromí nejen pojetím prostoru, ale i přístupem, který zaujme i dětské diváky díky malým postavičkám z 3D tisku. Je to malá bilanční zastávka v kariéře Jana Plecháče na jeho cestě vzhůru, kterou společně kráčí se sklárnou Moser.“ podotýká k připravované výstavě ředitel Moravské galerie Jan Press.

Epická podoba instalací se již stala designérovým poznávacím znamením, a tak i v Brně předvádí velkolepou show. „Chtěl jsem přetvořit prostor galerie v živoucí scénu rozvoje a transformace. Věci, které jsem v průběhu patnácti let vytvořil, jakoby se na paletách a bednách právě stěhovaly do galerie, na jedno místo z různých koutů světa. Design také není jen o jednom člověku. Na každé cestě jsou kolem vás ti, kteří vám svou podporou, cennými radami, zkušenostmi nebo jen tím, že prostě jsou, nějak pomáhají. Proto na výstavě nejsem sám,“ vysvětluje svůj záměr autor. Zohledňuje tak fakt, že design není individualistická disciplína. K úspěchu je třeba nejen nadání a píle, ale také podpora a spolupráce řady lidí. Designérovi přátelé, kolegové, mentoři v podobě personalizovaných figurek stěhují, podpírají nebo zvedají díla rozmístěná na dřevěných přepravních bednách a paletách a společně s ním výstavu staví. Jan Plecháč jim tak vyjadřuje svůj dík a zdůrazňuje jejich roli ve svém osobním i profesionálním životě.

Jana Zielinski, členka Přípravného výboru Czech Grand Design a ředitelka fesivalu Designblok shrnuje připravovanou výstavu, další ze seriálu Grand designérů, a vyzdvihuje důraz, který Moravská galerie klade na český design. „Moravská galerie v Brně pod vedením Jana Presse a v kurátorské koncepci Ondřeje Chrobáka a Michaely Kádnerové dlouhodobě mapuje a podporuje současný český design. Ne náhodou tento tým před čtyřmi lety inicioval první výstavu absolutního vítěze cen Czech Grand Design. Jako první se tehdy představila Lucie Koldová, následovalo duo Vrtiška & Žák a rok nato další dvojice – Lexová&Smetana. Nyní štafetu přebírá Jan Plecháč, Grand designér roku 2023. Po čtyřech letech už můžeme mluvit o tradici. Tradici spojenou s výzvou, v níž designéři musí osvědčit svůj cit pro tvar a prostor, protože přisvojit si obrovský vertikální prostor není vůbec snadné. Jan Plecháč šel k jádru věci, když výstavu rovnou nazval Vzhůru! Stejně jako výstavně mapuje Moravská galerie oceňované tvůrce, tak zdvihá i aktuální témata spojená se soudobým designem. Letos se v rámci debaty ve spolupráci s Asociací českého průmyslového designu podíváme blíže na turismus v Česku optikou designu. Design nabývá stále větší význam, hýbe ekonomikou, je destinací i prostředkem socioekonomických změn. Máme obrovskou radost, že jsme v Moravské galerii našli tak osvíceného a významného partnera pro další propagaci a rozvoj českého designu.“

Souběžně s výstavou bude v prostoru PRO uváděn film Křehký domov autorů Ondřeje Moravce a Victorie Lopukhiny. Film „Křehký domov“ přináší imerzivní zážitek. Skrze médium smíšené reality, ve které se mísí digitální a reálné fyzické prvky, se můžete přenést z vlastního dobře známého prostředí do obýváku jedné ukrajinské rodiny. Pokoj se v průběhu zážitku vizuálně i emocionálně proměňuje – klid minulosti střídá napětí i strach obklopující bouřlivé události posledních let. Průvodci na této cestě jsou hlasy ukrajinského lidu, které se splétají do tradičních melodií a ladí struny divákových pocitů ohledně vlastního vztahu k domovu. Co byste dělali, kdyby se váš domov ocitl v ohrožení? Zůstali byste – anebo odešli? Před tímto dilematem stojí už od počátku války denně miliony Ukrajinců.

V pátek 21. března od 9.30 se v Uměleckoprůmyslovém muzeu uskuteční již po třetí inspirativní debata na téma OPEN DESIGN FACTORY – přínos designerských firem pro cestovní ruch a naopak, kterou pořádá Moravská galerie ve spolupráci s Asociací českého průmyslového designu a cenami Czech Grand Design.

Debata OPEN DESIGN FACTORY bude věnována důležitosti politiky „otevřených dveří“, architektonické proměně sídel firem a jejich okolí, návštěvnické přívětivosti továren a přínosu cestovního ruchu pro celý kraj či stát. Debatu zahájí ministr pro místní rozvoj České republiky Ing. Petr Kulhánek, místopředsedkyně Asociace českého průmyslového designu Kateřina Kadlecová a Jan Press, ředitel Moravské galerie v Brně. Následující program bude rozdělen do dvou bloků: první z nich nabídne inspiraci v zahraničí u značek, které jsou symbolem designu a národního úspěchu a jsou významné z hlediska globálního cestovního ruchu. Součástí budou případové studie firem Moser, Rückl, USSPA, Preciosa, Lasvit o jejich propojení s cestovním ruchem. Na závěr prvního bloku se uskuteční debata s ministrem pro místní rozvoj ČR Ing. Petrem Kulhánkem na téma: Co přináší designérské firmy cestovnímu ruchu a jak je důležité, aby byly součástí cestovního ruchu i pro ně samotné? Mezi diskutujícími bude Jana Zielinski (Designblok), Kateřina Kadlecová (AČPD a USSPA), Aneta Hoffmannová (Bomma a Rückl) a Jan Plecháč (Moser). Druhý blok přinese prezentace vybraných českých otevřených továren a jejich propojení s cestovním ruchem. Návštěvníci se mohou těšit na zástupce z továren jako Sklárna Harrachov, Sklárna Janštejn, Egoé, Ton, Polstrin, které přitahují ročně statisíce návštěvníků. Tento blok zakončí debata na téma Designová fabrika jako výkladní skříň Česka; design & cestovní ruch – diskutovat budou: David Karásek (mmcité & AČPD), Petr Novosad (Sklárna Harrachov), Richard Vodička (Egoé) a Vladimír Žák (SONNENTOR).

Zdroj a foto: Moravská galerie v Brně