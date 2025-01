Vánoční trhy v Brně-středu potrvají až do konce roku

Brno, 23. prosince 2024 – Trhy v hlavním evropském městě Vánoc nekončí. Městská část Brno-střed nechá až do konce roku v provozu prodejní stánky i žádané atrakce. Návštěvu Zelného trhu navíc lidem zpestří zimní kino.

Městská část Brno-střed, hlavní organizátor vánočních trhů v Brně, pořádá trhy na Zelném trhu, v parku i u sochy Jošta na Moravském náměstí či v ulici Bašty u hlavního nádraží. Na všech prostranstvích potrvá vánoční nálada i po 23. prosinci.

„Chtěli jsme, aby si lidé užili vánoční atmosféru ve městě co nejdéle. Do konce roku proto zůstanou otevřené nejen prodejní stánky, ale také většina atrakcí. Od 26. do 31. prosince začneme s promítáním zimního kina na Zelném trhu, kde se návštěvníci mohou těšit na známé filmové snímky nebo oblíbené pohádky,“ sdělila 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO) s tím, že zájemci najdou program zimního kina na webu vanocebrno.cz nebo sociálních sítích Vánoce Brno.

Do 31. prosince se počítá s provozem slámové hory u sochy Jošta, vyhlídkovým kolem v parku na Moravském náměstí nebo dětské vesničky na Zelném trhu, jež má rozlohu 600 metrů čtverečních. Po novém roce mají příchozí stále možnost vidět vánoční stromy či se svézt na vyhlídkovém kole. Po celý leden navíc zůstane otevřená světelná stezka v ulici Bašty u hlavního nádraží nebo kluziště, na nějž bude možné vyrazit i v únoru.

Vánoce Brno odstartovaly 15. listopadu. Nabídly rozsáhlý program pro rodiny s dětmi, desítky hudebních koncertů nebo podpořily více než 60 charitativních a neziskových organizací, které se zdarma prezentovaly u sochy Jošta. Nedílnou součástí celých Vánoc byl charitativní projekt Daruj kelímek, kde se podařilo vybrat na konto celkem osmnácti neziskových organizací téměř 4,5 milionů korun. To je o milion korun více než minulý rok a současně se jedná o historické maximum.

Městská část už nyní chystá plány na příští rok. Důležitým podkladem pro další rozhodování je nedávno zpracovaný průzkum od návštěvníků vánočních trhů. „Z průzkumu nám vyplynula spousta zajímavých poznatků, které potvrzují fakt, že letošní Vánoce se opravdu vydařily. Těší nás, že se jim líbily naše atrakce jako vyhlídkové kolo, dětská vesnička, slámová hora, nasvícená kašna Parnas, kluziště nebo světelná stezka. Současně se návštěvníci vyjádřili, že by rádi trhy rozšířili i na další místa v centru města nebo si přáli ještě více posílit kulturní program,“ dodala místostarostka Oulehlová.

