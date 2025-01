Brno-střed bude v roce 2025 hospodařit s rozpočtem 844 milionů Kč

Brno, 28. prosince 2024 - Zastupitelstvo městské části Brno-střed v prosinci schválilo rozpočet na příští rok. Výdaje činí 844 milionů korun a příjmy očekává radnice ve výši 845 milionů korun, což je o šestatřicet procent více než letos.

Návrh rozpočtu pro rok 2025 schválili na prosincovém zasedání zastupitelé městské části. Na navýšení příjmů se nejvíce podílí daňové výnosy a prostředky poskytované městem Brnem. „Jedná se o jeden z nejpříznivějších rozpočtů v historii naší městské části. Umožňuje nám se maximálně zaměřit na naše prioritní oblasti rozvoje bydlení, modernizace školství a revitalizace parků a městské zeleně,“ řekl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

O více než polovinu se oproti minulému roku zvedly finanční prostředky na investice, na něž půjde 226 milionů korun. „Chystáme revitalizaci parku u gymnázia ve Vídeňské ulici za 2,7 milionu korun nebo před základní školou na Úvoze, jež vyjde na 2 miliony korun. Nadále budeme rozvíjet lokalitu Žlutého kopce, kde vznikne parkurové hřiště za 3 miliony korun. Téměř 130 milionů korun je vyčleněno na úklid či údržbu veřejných komunikací a prostranství,“ uvedla 1. místostarostka městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová (ANO).

Nárůst peněz očekává v příštím roce také oblast školství, do níž poputuje téměř 200 milionů korun. To je o 50 milionů více než v uplynulém roce. „Částka na investice do mateřských a základních škol činí 50 milionů korun. Mezi největší projekty patří oprava střechy základní školy v Husově ulici za 20,5 milionu korun nebo za necelých 10 milionů korun nová elektroinstalace školy v Rašínově ulici. Pokračovat budeme s modernizací školních jídelen a vývařoven. Například zahájíme očekávánou rekonstrukci jídelny základní a mateřské školy na Křenové,“ sdělil 2. místostarosta městské části Brno-střed Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (KDU-ČSL).



Na vyšší a stabilní podporu se mohou rovněž spolehnout příspěvkové organizace městské části. „O milion korun jsme navýšili příspěvek kulturní organizaci Kávéeska, která provozuje Divadlo Polárka, Klub Leitnerova nebo Volnočasové centrum Vojtova a Centrum volného času Botanka. Příspěvek činí 26 milionů korun. Necelých 10 milionů je pro příští rok připraveno pro Sportovní a rekreační areál Kraví hora,“ dodal 3. místostarosta městské části Brno-střed Ing. Roman Kotěra (ODS), do jehož gesce příprava rozpočtu patří.



Samostatně se vede účetnictví pro takzvanou vedlejší hospodářskou činnost. Tam spadá oblast bytového hospodářství, jako jsou nájmy bytů, nebytových prostor a opravy bytových domů. Právě na modernizaci a údržbu bytového fondu je vyčleněno nejvíce peněz z rozpočtu.

„Pro rok 2025 předpokládáme výnosy ve výši 362 milionů korun. Vybranou částku vynaložíme zejména na opravy a rekonstrukce bytů a bytových domů. Na záměr jsme vyčlenili v rozpočtu 429 milionů korun, což je o 110 milionů korun více než v letošním roce," doplnil radní městské části pro oblast investic a správy bytových domů Martin Drdla, MSc. (ANO).

